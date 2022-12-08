Не лише в метро: українцям розповіли, де працюватиме мобільний зв'язок у разі блекауту

За словами голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя, зараз в Україні працює 82% базових станцій, але оператори займаються створенням резерву, щоб люди не залишилися без зв'язку в разі тривалої відсутності світла.

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Українські мобільні оператори створюють спеціальний резерв, який забезпечить роботу мобільного зв'язку й інтернету в разі блекауту через ракетні обстріли Росії.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь.

За його словами, зараз в Україні працює 82% базових станцій. Виняток — Херсонська та Луганська області, де продовжується ремонт інфраструктури після останніх ракетних ударів.

"Справді проблема в тому, що не можна під кожну базову станцію розмістити генератор. Коли зникає світло, всі з Wi-Fi мереж, які також не працюють, переходять на базову станцію і там, де є резервування на 2 години, вона працює пів години", — розповів він.

Юрій Щиголь зазначив, що створення резерву дозволить продовжити роботу зв'язку щонайменше на 3 дні, в разі блекауту. "Ловити" зв'язок можна буде в Пунктах Незламності.

"Кожен пункт незламності має бути зарезервований зв'язком мінімум також на 3 доби, і ми зараз цю роботу з операторами щодня виконуємо", — додав фахівець.

Starlink і генератори: що придумали в Києві для стабільного мобільного зв'язку

Як розповів голова Київської міської військової адміністрації, генерал-полковник Сергій Попко, керівництво міста та мобільні оператори розробили алгоритм безперебійної роботи на випадок блекауту. Якнайбільше станцій мобільного зв'язку спробують забезпечити генераторами.

"Це вежі загальнонаціонального масштабу, які забезпечують зв'язком як Україну, так і Київ", — розповів Сергій Попко.

Ба більше, у Києві мають з'явитися 40 терміналів супутникового інтернету Starlink. Технікою забезпечать районні державні адміністрації та лікарні.

Нагадаємо, 5 грудня ЗС РФ здійснили масований обстріл України, випустивши з кількох локацій у напрямку українських міст десятки крилатих ракет. Після оголошення повітряної тривоги вибухи пролунали в Одесі, Вінниці, Запоріжжі, Донецькій і Київській областях.

Раніше Фокус з'ясовував, чи можна ввезти в Україну генератор без мита. Зазначимо, що уряд дозволив українцям ввозити генератори й інші подібні системи без оподаткування.