Блекаут не страшний: у Києві вигадали, як вирішити проблему з мобільним зв'язком

Керівництво Києва та мобільні оператори розробили алгоритм безперебійної роботи на випадок блекауту.

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Якщо в Києві надовго пропаде світло через російські ракетні удари по українській столиці, влада міста обіцяє налагодити безперебійний мобільний зв'язок. Для цього використовуватимуть супутниковий інтернет від Starlink і мережу оптоволоконних ліній, заявив голова Київської міської військової адміністрації, генерал-полковник Сергій Попко.

За його словами, керівництво Києва та мобільні оператори розробили алгоритм безперебійної роботи на випадок блекауту. Якнайбільше станцій мобільного зв'язку спробують забезпечити генераторами.

"Це вежі загальнонаціонального масштабу, які забезпечують зв'язком як Україну, так і Київ", — розповів Сергій Попко.

Крім того, у Києві мають з'явитися 40 терміналів супутникового інтернету Starlink. Технікою забезпечать районні державні адміністрації та лікарні.

А частина мережі оптоволоконних ліній працюватиме приблизно в половині "Пунктів незламності" — це близько 200 в 10 районних державних адміністраціях. За словами Сергія Попка, там буде розгорнутий Wi-Fi.

"Ще я хотів би звернутися до киян: треба не забувати старе добре FM-радіо. Моя порада: все-таки всім мати радіоприймачі для отримання оперативної інформації", — сказав він.

Що робити абонентам у разі блекауту

Оператори кажуть, що під час відключення світла українці переходять зі стаціонарного інтернету на мобільний, а через це різко зростає навантаження на мережі. "Київстар", Vodafone і lifecell просять абонентів у таких випадках зменшити споживання трафіку: не дивитися відео на YouТube і не качати важкі файли — це продовжить роботу резервних батарей, а разом з ними й роботу мобільного зв'язку.

Lifecell пропонують користуватися національним роумінгом для підтримки зв'язку з близькими, якщо мережа "рідного" оператора виявиться недоступною. У такому разі абоненти зможуть дзвонити, надсилати SMS і користуватися 2G/3G інтернетом. Для цього необхідно перейти в налаштування смартфона й увімкнути автоматичний пошук мережі або вибрати її вручну. Водночас хоча б щодня варто намагатися вручну повернутися до свого оператора.

Нагадаємо, 24 листопада в Україні стався блекаут — масштабне відключення електроенергії. Фокус писав, із якими проблемами зіткнулися жителі різних областей.

Повідомляли також, як залишатися на зв'язку, коли зникає мобільний зв'язок та інтернет. Держспецзв'язку дало докладні рекомендації на випадок блекауту, наприклад, порадило додатки для смартфонів, які працюють навіть без підключення до мережі.