Блэкаут не страшен: в Киеве придумали, как решить проблему с мобильной связью

Руководство Киева и мобильные операторы разработали алгоритм бесперебойной работы на случай блэкаута.

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Если в Киеве надолго пропадет свет из-за российских ракетных ударов по украинской столице, власти города обещают наладить бесперебойную мобильную связь. Для этого будут использовать спутниковый интернет от Starlink и сеть оптоволоконных линий, заявил глава Киевской городской военной администрации, генерал-полковник Сергей Попко.

По его словам, руководство Киева и мобильные операторы разработали алгоритм бесперебойной работы на случай блэкаута. Как можно больше станций мобильной связи попытаются снабдить генераторами.

"Это вышки общенационального масштаба, которые обеспечивают связью как Украину, так и Киев", — рассказал Сергей Попко.

Более того, в Киеве должны появиться 40 терминалов спутникового интернета Starlink. Техникой обеспечат районные государственные администрации и больницы.

А часть существующей сети оптоволоконных линий будет работать примерно в половине "Пунктов несокрушимости" — это около 200 в 10 районных государственных администрациях. По словам Сергея Попко, там будет развернут Wi-Fi.

"Еще я хотел бы обратиться к киевлянам: надо не забывать старое доброе FM-радио. Мой совет: все-таки всем иметь радиоприемники для получения оперативной информации", — сказал он.

Что делать абонентам при блэкауте

Операторы говорят, что при отключении света украинцы переходят со стационарного интернета на мобильный, а из-за этого резко возрастает нагрузка на сети. "Киевстар", Vodafone и lifecell просят абонентов в таких случаях уменьшить потребление трафика: не смотреть видео на Youtube и не качать тяжелые файлы — это продлит работу резервных батарей, а вместе с ними и работу мобильной связи.

В lifecell предлагают пользоваться национальным роумингом для поддержания связи с близкими, если сеть "родного" оператора окажется недоступной. В таком случае абоненты смогут звонить, отправлять SMS и пользоваться 2G/3G интернетом. Для этого необходимо перейти в настройки смартфона и включить автоматический поиск сети или выбрать ее вручную. При этом хотя бы раз в день стоит пытаться вручную вернуться к своему оператору.

Напомним, 24 ноября в Украине произошел блэкаут — масштабное отключение электроэнергии. Фокус писал, с какими проблемами столкнулись жители разных областей.

Сообщали также, как оставаться на связи, когда пропадает мобильная связь и Интернет. Госспецсвязи дало подробные рекомендации на случае блэкаута, например, посоветовало приложения для смартфонов, которые работают даже без подключения к сети.