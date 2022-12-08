Не только в метро: украинцам рассказали, где будет работать мобильная связь в случае блэкаута

По словам главы Госспецсвязи Юрия Щиголя, сейчас в Украине работает 82% базовых станций, но операторы занимаются созданием резерва, чтобы люди не остались без связи в случае продолжительного отсутствия света.

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Украинские мобильные операторы создают специальный резерв, который обеспечит работу мобильной связи и интернета в случае блэкаута из-за ракетных обстрелов России.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Госспецсвязи Юрий Щиголь,

По его словам, сейчас в Украине работает 82% базовых станций. Исключение — Херсонская и Луганская области, где продолжается ремонт инфраструктуры после последних ракетных ударов.

"Действительно проблема в том, что нельзя под каждую базовую станцию разместить генератор. Когда исчезает свет, все из Wi-Fi сетей, также не работающих, переходят на базовую станцию и там, где есть резервирование на 2 часа, она работает пол часа", – рассказал он.

Юрий Щиголь отметил, что создание резерва позволит продлить работу связи минимум на 3 дня, в случае блэкаута. "Ловить" связь можно будет в Пунктах Несокрушимости.

"Каждый пункт несокрушимости должен быть зарезервирован связью минимум также на 3 суток, и мы сейчас эту работу с операторами ежедневно выполняем", — добавил специалист.

Starlink и генераторы: что придумали в Киеве для стабильной мобильной связи

Как рассказал глава Киевской городской военной администрации, генерал-полковник Сергей Попко, руководство города и мобильные операторы разработали алгоритм бесперебойной работы на случай блэкаута. Как можно больше станций мобильной связи попытаются снабдить генераторами.

"Это вышки общенационального масштаба, которые обеспечивают связью как Украину, так и Киев", — рассказал Сергей Попко.

Более того, в Киеве должны появиться 40 терминалов спутникового интернета Starlink. Техникой обеспечат районные государственные администрации и больницы.

Напомним, 5 декабря ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины, выпустив из нескольких локаций в направлении украинских городов десятки крылатых ракет. После объявления воздушной тревоги взрывы прогремели в Одессе, Виннице, Запорожье, Донецкой и Киевской областях.

Ранее Фокус выяснял, можно ли ввезти в Украину генератор без пошлины. Отметим, что правительство разрешило украинцам ввозить генераторы другие подобные системы без налогообложения.