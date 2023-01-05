Инженеры показали на CES 2023 летающее авто размером с внедорожник (фото)

Первый полнофункциональный прототип летающего автомобиля способна преодолеть 450 км по земле и воздуху, и занимает обычное парковочное место.

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Компания ASKA, судя по ее официальному пресс-релизу, планирует не только продавать eVTOL, но и сдавать транспорт в аренду, предлагая также услуги пилота. Подробности рассказало издание interestingengineering.com.

Обычный человек сможет оказаться в салоне этого автомобиля только в качестве пассажира, но если получить лицензию пилота, то автомобилем можно будет пользоваться лично. Важно то, что для использования ASKA в городах требуется минимальное обновление текущей инфраструктуры. Поскольку модель А5 умеет взлетать вертикально (как вертолет), то обычной вертолетной площадки для взлета или посадки будет достаточно. Машина оборудована шестью несущими винтами, которые с помощью угла наклона позволяют делать маневры в воздухе.

[ + – ] ASKA - первый летающий автомобиль Фото: ASKA

За границами мегаполисов вполне подойдут небольшие аэродромы, которых только в США насчитывается более 15 тыс., ведь eVTOL ASKA может взлететь как настоящий небольшой самолет, что сэкономит запас топлива и батарей. Интересно, что взлетает автомобиль так же быстро, как и военный истребитель F-18 Super Hornet, которому для этого требуется всего пять секунд.

С парковкой и зарядкой так же не будет проблем. Автомобиль помещается на обычное парковочное место, а заряжать батареи можно прямо от городской электросети. Кстати, ASKA А5 оснащается гибридным двигателем и для его заправки подойдет обычный бензин с ближайшей АЗС.

[ + – ] ASKA поместится на обычной парковке Фото: ASKA

Главный вопрос, который задаст любой из нас: а как же безопасность? Компания уверяет, что модель А5 разработана с соблюдением всех требований и стандартов в этой сфере. Например, у eVTOL большие крылья, и в случае возникновения чрезвычайной ситуации большие крылья могут помочь спланировать машину для более безопасной посадки. Шесть пропеллеров гораздо надежнее чем один, а значит устойчивость машины в полете и мягкость посадки на землю максимально комфортны.

[ + – ] Интерьер ASKA A5 завораживает Фото: ASKA

Гибридная силовая установка обеспечивает минимум 30 минут резервного времени полета, что является критическим требованием Федерального управления гражданской авиации США. На самый крайний случай модель оборудована специальным баллистическим парашютом, способным спасти всю машину целиком.

Еще в 2020 году ASKA подписала соглашение с NASA, чтобы расширить свое участие в Национальной кампании Advanced Air Mobility. Сейчас компания находится в процессе получения всех необходимых полетных документов и планирует запустить коммерческую сеть перевозок уже в 2026 году. Впрочем, предварительные заказы на ASKA A5 уже принимаются.