Інженери показали на CES 2023 летюче авто розміром із позашляховик (фото)

Перший повнофункціональний прототип летючого автомобіля здатна подолати 450 км по землі і повітрі, і займає звичайне місце для паркування.

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Компанія ASKA, судячи з її офіційного прес-релізу, планує не лише продавати eVTOL, а й здавати транспорт в оренду, пропонуючи послуги пілота. Подробиці розповіло видання interestingengineering.com.

Звичайна людина зможе опинитися в салоні цього автомобіля тільки як пасажир, але якщо отримати ліцензію пілота, то автомобілем можна буде користуватися особисто. Важливо, що для використання ASKA в містах потрібне мінімальне оновлення поточної інфраструктури. Оскільки модель А5 вміє злітати вертикально (як вертоліт), то звичайного вертолітного майданчика для зльоту чи посадки буде достатньо. Машина обладнана шістьма гвинтами, які за допомогою кута нахилу дозволяють робити маневри в повітрі.

[ + – ] ASKA — перший летючий автомобіль Фото: ASKA

За межами мегаполісів цілком підійдуть невеликі аеродроми, яких тільки в США налічується понад 15 тис., адже eVTOL ASKA може злетіти, як невеликий літак, що заощадить запас палива і батарей. Цікаво, що злітає автомобіль так само швидко, як і військовий винищувач F-18 Super Hornet, якому для цього потрібно лише п'ять секунд.

З паркуванням та зарядкою так само не буде проблем. Автомобіль поміщається на звичайне місце для паркування, а заряджати батареї можна прямо від міської електромережі. До речі, ASKA А5 оснащується гібридним двигуном і для його заправки підійде звичайний бензин із найближчою АЗС.

[ + – ] ASKA поміститься на звичайній парковці Фото: ASKA

Головне питання, яке поставить будь-який з нас: а як же безпека? Компанія запевняє, що модель А5 розроблена з дотриманням усіх вимог та стандартів у цій сфері. Наприклад, eVTOL має великі крила, і у разі виникнення надзвичайної ситуації великі крила можуть допомогти спланувати машину для безпечнішої посадки. Шість пропелерів набагато надійніше за один, а значить стійкість машини в польоті і м'якість посадки на землю максимально комфортні.

[ + – ] Інтер'єр ASKA A5 зачаровує Фото: ASKA

Гібридна силова установка забезпечує щонайменше 30 хвилин резервного часу польоту, що є критичною вимогою Федерального управління цивільної авіації США. На крайній випадок модель обладнана спеціальним балістичним парашутом, здатним врятувати всю машину цілком.

Ще у 2020 році ASKA підписала угоду з NASA, щоб розширити свою участь у Національній кампанії Advanced Air Mobility. Наразі компанія знаходиться у процесі отримання всіх необхідних польотних документів та планує запустити комерційну мережу перевезень вже у 2026 році. Втім, попередні замовлення на ASKA A5 вже приймаються.