Вместо мобильных сетей: Qualcomm запускает спутниковую связь для Android (видео)

Функция появится в новых смартфонах, которые выпустят во второй половине 2023 года. Пользователи смогут отправлять сообщение даже в неэкстренных случаях, но только текстом.

Related video

Qualcomm представила на выставке Consumer Electronics Show 2023 (СES) технологию Snapdragon Satellite, которая обеспечит смартфоны на Android спутниковой связью. Об этом пишет издание Engadget.

Snapdragon Satellite позволит устройствам, оснащенным модемами X70 от Qualcomm подключаться к спутникам сети Iridium, чтобы обмениваться сообщениями, когда мобильная связь отключается или недоступна. Услуга будет работать как в экстренных случаях, так и для повседневного общения, благодаря сотрудничеству Qualcomm с производителем спутниковых телефонов Iridium.

Как показала компания на выставке, чтобы отправить сообщение, пользователю вместе со смартфоном нужно выйти под открытое небо. Если функция включена, на экране появится подсказка, куда направить устройство для связи со спутником. Во время демонстрации сотрудникам Qualcomm потребовалось всего несколько секунд, поймать сигнал.

После этого тестовые телефоны смогли отправлять текстовые сообщения заранее разрешенным контактам. Послания ограничены 140 байтами или примерно 160 символами, что делает их больше похожими на SMS-переписки, нежели на Интернет-чаты. Фотографии или видео через спутник отправлять пока нельзя.

Qualcomm отметила, что сохранит функцию "белого списка", чтобы уберечь пользователей от нежелательного спама. В то же время, разработчики смартфонов могут сделать связь более похожей на мобильную, например, создать приложения-мессенджеры с традиционными интерфейсами.

По словам Qualcomm, технологию должны воплотить в новых смартфонах, которые выпустят уже во второй половине 2023 года. Работа функции будет во многом зависеть от того, как разработчики телефонов реализуют ее в конкретных моделях. Snapdragon Satellite обеспечивает производителям большую гибкость в настройке обмена сообщениями от человека к человеку.

Engadget предполагает, что пользователям придется платить за отправку неэкстренных сообщений. Qualcomm не рассказала, сколько может стоить услуга, но аналитики считают — дороже обычных SMS. Тем не менее, это хорошая возможность для поддержания связи с семьей или друзьями в местах, где совершенно не ловит мобильная связь.

В сентябре 2022 года Apple выпустила смартфоны iPhone 14 с поддержкой спутниковой связи. Пользователи смогут отправлять сообщения только в экстренных случаях и только службам спасения.

Чуть позже американская компания Garmin представила устройство inReach Messenger для подключения смартфонов к спутниковой связи. Небольшая коробочка при подключении позволяет пользователям отправлять SMS и письма на электронную почту, вести онлайн-чаты и даже заходить в Twitter.