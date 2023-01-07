Замість мобільних мереж: Qualcomm запускає супутниковий зв'язок для Android (відео)

Функція з'явиться у нових смартфонах, які випустять у другій половині 2023 року. Користувачі зможуть надсилати повідомлення навіть у неекстренних випадках, але лише текстом.

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Qualcomm представила на виставці Consumer Electronics Show 2023 (CES) технологію Snapdragon Satellite, яка забезпечить смартфони на Android супутниковим зв'язком. Про це пише видання Engadget.

Snapdragon Satellite дозволить пристроям, оснащеним модемами X70 від Qualcomm підключатися до супутників мережі Iridium, щоб обмінюватися повідомленнями, коли мобільний зв'язок вимикається або недоступний. Послуга буде працювати як в екстрених випадках, так і для повсякденного спілкування завдяки співпраці Qualcomm із виробником супутникових телефонів Iridium.

Як показала компанія на виставці, щоб відправити повідомлення, користувачу разом зі смартфоном потрібно вийти просто неба. Якщо функцію увімкнено, на екрані з'явиться підказка, куди направити пристрій для зв'язку із супутником. Під час демонстрації співробітникам Qualcomm знадобилося лише кілька секунд зловити сигнал.

Після цього тестові телефони змогли надсилати текстові повідомлення заздалегідь дозволеним контактам. Послання обмежені 140 байтами або приблизно 160 символами, що робить їх більше схожими на SMS-листування, ніж на Інтернет-чати. Фотографії або відео через супутник надсилати поки що не можна.

Qualcomm наголосила, що збереже функцію "білого списку", щоб уберегти користувачів від небажаного спаму. У той же час, розробники смартфонів можуть зробити зв'язок більш схожим на мобільний, наприклад, створити програми-месенджери з традиційними інтерфейсами.

За словами Qualcomm, технологію мають втілити у нових смартфонах, які випустять уже у другій половині 2023 року. Робота функції багато в чому залежатиме від того, як розробники телефонів реалізують її в конкретних моделях. Snapdragon Satellite забезпечує виробникам більшу гнучкість у налаштуванні обміну повідомленнями від людини до людини.

Engadget передбачає, що користувачам доведеться платити за надсилання неекстренних повідомлень. Qualcomm не розповіла, скільки може коштувати послуга, але аналітики вважають — дорожче за звичайні SMS. Тим не менш, це хороша можливість для підтримки зв'язку з сім'єю або друзями в місцях, де не ловить мобільний зв'язок.

У вересні 2022 року Apple випустила смартфони iPhone 14 з підтримкою супутникового зв'язку. Користувачі зможуть надсилати повідомлення лише в екстрених випадках і лише службам порятунку.

Трохи пізніше американська компанія Garmin представила пристрій inReach Messenger для підключення смартфонів до супутникового зв'язку. Невелика коробочка при підключенні дозволяє користувачам відправляти SMS та листи на електронну пошту, вести онлайн-чати і навіть заходити до Twitter.