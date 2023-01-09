Представлен первый в мире лазерный телевизор с разрешением экрана 8К (видео)

Напомним, что человеческий глаз видит окружающий мир в четкости 9К.

Related video

На выставке CES 2023 это была одна из самых громкий презентаций, которая, по словам представителей китайской компании, способна изменить восприятие контента, пишет IThome. Лазерный телевизор имеет разрешение 8K и яркость 400 нит.

В Leica Cine 1 используется объектив с переменным полем зрения, сверхкороткофокусная архитектура системы, декодирование видеосигнала сверхвысокого разрешения и технология привода DMD. Телевизор также поддерживает звуковые технологии Dolby Atmos и DTS Virtual:X, которые могут реализовать панорамное звуковое поле 4-х независимых динамиков.

[ + – ] Посетители выставки CES 2023 оценивают лазерный телевизор Hisense Фото: Соцсети

Корпус телевизора Leica Cine 1 выполнен из алюминиевого сплава, что делает его более стильным и элегантным. В устройстве установлен трехцветный лазерный источник света RGB и чип от Texas Instruments. Самое главное – это прецизионная оптическая система, которая изготовлена по стандартам Leica, в сочетании с яркостью до 2500 люмен, которая может поддерживать коэффициент динамической контрастности 2 000 000:1.

[ + – ] Лазерная приставка Leica Cine 1 Фото: Соцсети

Лазерный телевизор 8К Leica Cine 1 предложит пользователям две модели: одна проецирует изображения размером до 100 дюймов за 8 295 долларов, а другая отображает контент на экран до 120 дюймов, но цена на модель не объявлена. Впрочем, уже сейчас можно предположить, что все, на чем стоит логотип Leica, не может стоить дешево.

[ + – ] Hisense и Leica представили лазерный телевизор 8К

В этом году сотрудничество Hisens и Leica продолжится, и обе компании представят другие новинки в сегменте лазерного телевидения.

Если у вас пока нет денег на люксовую Leica Cine 1, то можете прочитать советы Фокуса о том, как выбрать телевизор с разрешением 4К.