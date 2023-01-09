Представлен первый в мире лазерный телевизор с разрешением экрана 8К (видео)
Напомним, что человеческий глаз видит окружающий мир в четкости 9К.
На выставке CES 2023 это была одна из самых громкий презентаций, которая, по словам представителей китайской компании, способна изменить восприятие контента, пишет IThome. Лазерный телевизор имеет разрешение 8K и яркость 400 нит.
В Leica Cine 1 используется объектив с переменным полем зрения, сверхкороткофокусная архитектура системы, декодирование видеосигнала сверхвысокого разрешения и технология привода DMD. Телевизор также поддерживает звуковые технологии Dolby Atmos и DTS Virtual:X, которые могут реализовать панорамное звуковое поле 4-х независимых динамиков.
Корпус телевизора Leica Cine 1 выполнен из алюминиевого сплава, что делает его более стильным и элегантным. В устройстве установлен трехцветный лазерный источник света RGB и чип от Texas Instruments. Самое главное – это прецизионная оптическая система, которая изготовлена по стандартам Leica, в сочетании с яркостью до 2500 люмен, которая может поддерживать коэффициент динамической контрастности 2 000 000:1.
Лазерный телевизор 8К Leica Cine 1 предложит пользователям две модели: одна проецирует изображения размером до 100 дюймов за 8 295 долларов, а другая отображает контент на экран до 120 дюймов, но цена на модель не объявлена. Впрочем, уже сейчас можно предположить, что все, на чем стоит логотип Leica, не может стоить дешево.
В этом году сотрудничество Hisens и Leica продолжится, и обе компании представят другие новинки в сегменте лазерного телевидения.
Если у вас пока нет денег на люксовую Leica Cine 1, то можете прочитать советы Фокуса о том, как выбрать телевизор с разрешением 4К.