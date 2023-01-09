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Діджитал

Представлений перший у світі лазерний телевізор з роздільною здатністю екрана 8К (відео)

8К Hisens Leica лазерний телевізор
Фото: Соцмережi | Лазерний телевізор спільної розробки Hisense та Leica

Нагадаємо, що людське око бачить навколишній світ у чіткості 9К.

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На виставці CES 2023 це була одна з найгучніших презентацій, яка, за словами представників китайської компанії, здатна змінити сприйняття контенту, пише IThome. Лазерний телевізор має роздільну здатність 8K і яскравість 400 ніт.

У Leica Cine 1 використовується об'єктив зі змінним полем зору, суперкороткофокусна архітектура системи, декодування відеосигналу надвисокої роздільної здатності та технологія DMD. ТБ також підтримує звукові технології Dolby Atmos та DTS Virtual:X, які можуть реалізувати панорамне звукове поле 4-х незалежних динаміків.

8К Hisens Leica лазерний телевізор Fullscreen
Відвідувачі виставки CES 2023 оцінюють лазерний телевізор Hisense
Фото: Соцмережi

Корпус телевізора Leica Cine 1 виконаний з алюмінієвого сплаву, що робить його стильнішим та елегантнішим. У пристрої встановлено триколірне лазерне джерело світла RGB та чип від Texas Instruments. Найголовніше — це прецизійна оптична система, яка виготовлена за стандартами Leica, у поєднанні з яскравістю до 2500 люменів, яка може підтримувати коефіцієнт динамічної контрастності 2 000 000:1.

Hisens Leica лазерний телевізор 8К Fullscreen
Лазерна приставка Leica Cine 1
Фото: Соцмережi

Лазерний телевізор 8К Leica Cine 1 запропонує користувачам дві моделі: одна проєктує зображення розміром до 100 дюймів за 8 295 доларів, а інша відображає контент на екран до 120 дюймів, але ціна на модель не оголошена. Втім, вже зараз можна припустити, що все, на чому стоїть логотип Leica, не може коштувати дешево.

Hisense та Leica представили лазерний телевізор 8К

Цього року співпраця Hisens та Leica продовжиться, і обидві компанії представлять інші новинки у сегменті лазерного телебачення.

Якщо у вас поки немає грошей на люксову Leica Cine 1, то можете прочитати поради Фокусу про те, як вибрати телевізор з роздільною здатністю 4К.