Представлений перший у світі лазерний телевізор з роздільною здатністю екрана 8К (відео)

Нагадаємо, що людське око бачить навколишній світ у чіткості 9К.

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На виставці CES 2023 це була одна з найгучніших презентацій, яка, за словами представників китайської компанії, здатна змінити сприйняття контенту, пише IThome. Лазерний телевізор має роздільну здатність 8K і яскравість 400 ніт.

У Leica Cine 1 використовується об'єктив зі змінним полем зору, суперкороткофокусна архітектура системи, декодування відеосигналу надвисокої роздільної здатності та технологія DMD. ТБ також підтримує звукові технології Dolby Atmos та DTS Virtual:X, які можуть реалізувати панорамне звукове поле 4-х незалежних динаміків.

[ + – ] Відвідувачі виставки CES 2023 оцінюють лазерний телевізор Hisense Фото: Соцмережi

Корпус телевізора Leica Cine 1 виконаний з алюмінієвого сплаву, що робить його стильнішим та елегантнішим. У пристрої встановлено триколірне лазерне джерело світла RGB та чип від Texas Instruments. Найголовніше — це прецизійна оптична система, яка виготовлена за стандартами Leica, у поєднанні з яскравістю до 2500 люменів, яка може підтримувати коефіцієнт динамічної контрастності 2 000 000:1.

[ + – ] Лазерна приставка Leica Cine 1 Фото: Соцмережi

Лазерний телевізор 8К Leica Cine 1 запропонує користувачам дві моделі: одна проєктує зображення розміром до 100 дюймів за 8 295 доларів, а інша відображає контент на екран до 120 дюймів, але ціна на модель не оголошена. Втім, вже зараз можна припустити, що все, на чому стоїть логотип Leica, не може коштувати дешево.

[ + – ] Hisense та Leica представили лазерний телевізор 8К

Цього року співпраця Hisens та Leica продовжиться, і обидві компанії представлять інші новинки у сегменті лазерного телебачення.

Якщо у вас поки немає грошей на люксову Leica Cine 1, то можете прочитати поради Фокусу про те, як вибрати телевізор з роздільною здатністю 4К.