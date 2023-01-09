Мессенджер для бандитов превратили в сервис для бизнеса: что известно о приложении Mode

ФБР крепко взялось за индустрию шифрованных телефонов и ПО для них, которые использует криминалитет, но разработчик хотят возродить печально известный мессенджер Ciphr.

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Канадская компания OnyxCorp стоявшая за мессенджером Ciphr решила покорить корпоративный рынок со своей новой разработкой – приложением Mode, сообщает Vice.

Журналисты обнаружили, что веб-сайт Mode использует инфраструктуру и домены Ciphr и OnyxCorp, а все они связаны с одним и тем же IP-адресом в разных точках. Сам сайт, кстати, не доступен в США.

Мессенджер Ciphr в свое время прославился тем, что активно использовался организованной преступностью, особенно наркоторговцами по всему миру. Одному из них даже удалось избежать криминального преследования именно благодаря тому, что следствию не удалось расшифровать сообщения подозреваемого через Ciphr. Но ФБР крепко взялось за индустрию шифрованных телефонов и ПО для них, поэтому компания разработчик Ciphr прикрыла мессенджер.

[ + – ] Так выглядел мессенджер Ciphr, популярный у криминалитета Фото: Соцсети

Но забрасывать золотую жилу OnyxCorp не собирается и представила бета-версию мессенджера Mode, который наверняка базируется на Ciphr. Приложение Mode защищает чаты сквозным шифрованием и исчезающими сообщениями, а также поддерживает видеозвонки и обмен файлами. Для регистрации не требуется адрес электронной почты или номер телефона, и приложение может защитить пользователей от копирования их сообщений.

По сути, Mode работает как Microsoft Teams или Slack или может рассматриваться как конкурент Wickr или Wire. Все они являются безопасными приложениями для обмена сообщениями, чьи платные продукты ориентированы на корпоративных пользователей.

На данный момент Mode рекламируется как только бета-версия. Посетителей сайта просят присоединиться к списку ожидания для получения дополнительной информации. Журналисты сделали запрос в компанию OnyxCorp с просьбой прокомментировать возможный ребрендинг и разработку Mode, но в канадской компании оставили запрос журналистов без ответа.

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