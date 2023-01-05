Отмывание денег и торговля наркотиками: Coinbase попала под надзор регулятора

Криптобиржа Coinbase согласилась выплатить штраф в $50 млн и столько же потратить на усовершенствование системы безопасности транзакций.

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Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) выяснил, что одна из крупнейших мировых криптобирж Coinbase недостаточно хорошо мониторит транзакции и не проверяет новых клиентов, из-за чего подвержена риску стать инструментом отмывания денег и торговлей наркотиками, пишет CBS News.

Coinbase, которая обслуживает более 100 млн трейдеров по всему миру, согласилась с нарушениями и выплатит большой штраф. NYDFS обнаружил более 100 млн непроверенных транзакций на бирже. Представитель от Департамента будет еще год следить за транзакциями на бирже, пока Coinbase не "залатает дыры" в безопасности и не обновит систему мониторинга клиентов.

[ + – ] Coinbase - биржа криптовалют Фото: Скриншот

Пристальное внимание к криптобиржам со стороны регулирующих и финансовых органов США активизировалось после недавнего скандала с банкротством FTX. И это не единственный скандал. О банкротстве заявили такие известные игроки в области торговли криптовалютами, как BlockFi, Celsius Network и Voyager Digital. Причиной тому послужило резкое падание стоимости криптовалют в прошлом году.

В целом, по заявлениям Федеральной торговой комиссии США, из-за мошенничества с криптовалютами, клиенты бирж потеряли за прошлый год более $1 млрд. А по данным блокчейн-компании Chainalysis , международные преступники всех мастей в 2021 году отмыли через криптобиржи почти $9 млрд.

Возвращаясь к бирже Coinbase следует отметить, что компания серьезно взялась за оптимизацию штата сотрудников и исправление ошибок безопасности. В итоге ее акции подскочили примерно на 12% до почти $38 за акцию.

Вчера Фокус писал, что мнение экспертов о криптовалюте биткоин слишком противоречивые. Биткоину предрекают как сумасшедший рост, так и полный провал.

Так же, Фокус рассказывал, что у биткоина была возможность стать цифровым механизмом для защиты от рисков, но до сих пор он не реализовал этот потенциал.