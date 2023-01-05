Відмивання грошей і торгівля наркотиками: Coinbase потрапила під нагляд регулятора

Криптобіржа Coinbase погодилася виплатити штраф $50 млн і стільки ж витратити на вдосконалення системи безпеки транзакцій.

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Департамент фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS) з'ясував, що одна з найбільших світових криптобірж Coinbase недостатньо добре моніторить транзакції і не перевіряє нових клієнтів, через що ризикує стати інструментом відмивання грошей і торгівлею наркотиками, пише CBS News.

Coinbase, яка обслуговує понад 100 млн трейдерів у всьому світі, погодилася з порушеннями та виплатить великий штраф. NYDFS виявив понад 100 млн неперевірених транзакцій на біржі. Представник від Департаменту ще рік стежитиме за транзакціями на біржі, поки Coinbase не "залатає дірки" у безпеці та не оновить систему моніторингу клієнтів.

[ + – ] Coinbase — біржа криптовалют Фото: Скриншот

Пильну увагу до криптобірж з боку регулюючих та фінансових органів США активізували після недавнього скандалу з банкрутством FTX. І це не єдиний скандал. Про банкрутство заявили такі відомі гравці в галузі торгівлі криптовалютами, як BlockFi, Celsius Network та Voyager Digital. Причиною цього стало різке падіння вартості криптовалюти минулого року.

Загалом, за заявами Федеральної торгової комісії США, через шахрайство з криптовалютами, клієнти бірж втратили за минулий рік понад $1 млрд. А за даними блокчейн-компанії Chainalysis, міжнародні злочинці всіх мастей у 2021 році відмили через криптобіржі майже $9 млрд.

Повертаючись до біржі Coinbase, слід зазначити, що компанія серйозно взялася за оптимізацію штату співробітників і виправлення помилок безпеки. У результаті її акції підскочили приблизно на 12%, майже до $38 за акцію.

Вчора Фокус писав, що думка експертів про криптовалюту біткоїн надто суперечлива. Біткоїну пророкують як божевільне зростання, так і повний провал.

Також Фокус розповідав, що біткоїн мав можливість стати цифровим механізмом для захисту від ризиків, але досі він не реалізував цей потенціал.