Біткоїн може зрости на 1400% або впасти ще на 70%. Прогнози експертів на 2023 рік

Деякі аналітики взагалі вважають, що спроби прогнозувати ціну біткоїна — марні.

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У минулому році біткоїн втратив понад 60% своєї ціни. Але в експертів, яких опитала CNBC, вже готові нові прогнози про його долю в 2023 році.

Ринок криптовалют зустрів Новий рік із песимістичним настроєм: падіння на $1,3 трл через погіршення макроекономічного клімату, банкрутство криптобіржі FTX, зростання відсоткових ставок у всьому світі і т.д. Але є сміливці, які пророкують біткоїну небачене зростання.

Венчурний мільярдер Тім Дрейпер сподівався, що минулого року ця криптовалюта подорожчає до $250 тис. Він не відмовляється від свого прогнозу, просто "продовжив" його на 2023 рік. І це не межа, за словами Тіма. Він вважає, що у 2023 році біткоїн зросте в ціні на 1400%, тому що крипторинок "знайшов своє дно".

А ось прогнозисти зі Standard Chartered намагаються охолодити гарячі голови колег і вважають, що біткоїн може провалитися до $5 тис. "Падіння акцій техно-гігантів тягне за собою криптовалюту. І нехай продаж біткоїнів сповільнився, але шкоди вже завдано", — заявив Ерік Робертсен.

За його словами, криптофірми і біржі стикаються з недостатньою ліквідністю, що призводить до банкрутств і втрати довіри інвесторів до криптовалют.

Деякі експерти мають центристські позиції. Наприклад, інвестор-ветеран Марк Мобіус із Franklin Templeton Investments наполягає, що у 2023 році біткоїн торгуватиметься по $10 тис.

"З вищими відсотковими ставками привабливість володіння або купівлі біткоїнів або інших криптовалют стає меншлю, оскільки просто володіння монетою не приносить відсотків", — заявив Мобіус.

А ось Керол Александер, професорка Університету Сассекса, передбачала, що біткоїн провалиться до $10 тис. у 2022 році. Тепер вона вважає, що криптовалюта може підрости аж до $50 тис., тому що обсяги торгів різко зменшилися, а трейдери збентежені. Значить, великі власники, відомі як "кити", швидше за все, втрутяться, щоб підтримати ринок.

Із сонму експертів виділяються й такі, які більше не гадатимуть на "криптовалютній гущі". Для Антоні Тренчева, генерального директора платформи крипто-кредитування Nexo, недавні події на крипторинці стали протверезним душем. Тренчев розраховував, що до початку 2023 року біткоїн підніметься до $100 тис., але тепер відмовляється робити будь-які прогнози.

Йому вторить і Лейт Халаф, фінансовий аналітик AJ Bell, який заявляє, що спроби прогнозувати ціну біткоїна марні. "Я не здивуюся, якщо біткоїн впаде до $5 тис. або зросте до $50 тис., тому що ринок дуже залежить від настроїв", — каже Халаф.

Загалом прогнози експертів нагадують старий анекдот про шанс зустріти динозавра на вулиці. "Шанси 50/50. Або зустрінеш, або ні".

Тим часом ціна біткоїна на сьогодні становить $16 835.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, чому біткоїн може взагалі зникнути і що буде з блокчейном.