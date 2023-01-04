Биткоин может вырасти на 1400% или упасть еще на 70%. Прогнозы экспертов на 2023 год

Некоторые аналитики и вовсе полагают, что попытки прогнозировать цену биткойна — бесполезны.

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В ушедшем году биткоин потерял более 60% своей цены. Но у экспертов, которых опросила CNBC, уже готовы свежие прогнозы о его судьбе в 2023 году.

Рынок криптовалют встретил Новый год с пессимистическим настроением. Падение на $1,3 трл из-за ухудшения макроэкономического климата, банкротство криптобиржи FTX, рост процентных ставок во всем мире и т.д. Но есть смельчаки, которые предрекают биткоину невиданный рост.

Венчурный миллиардер Тим Дрейпер надеялся, что ушедшем году эта криптовалюта подорожает до $250 тыс. Он не отказывается от своего прогноза, просто "продлил" его на 2023 год. И это не предел, по словам Тима. Он думает, что в 2023 году биткоин вырастет в цене на 1400%, потому что крипторынок "нашел свое дно".

А вот прогнозисты из Standard Chartered пытаются охладить горячие головы коллег и считают, что биткоин может провалиться до $5 тыс. "Падение акций техно-гигантов тянет за собой криптовалюту. И пусть продажа биткойнов замедлилась, но ущерб уже нанесен", — заявил Эрик Робертсен.

По его словам, криптофирмы и биржи сталкиваются с недостаточной ликвидностью приводящее к банкротствам и потерей доверия инвесторов к криптовалютам.

У некоторых экспертов более центрированные позиции. Например, инвестор-ветеран Марк Мобиус из Franklin Templeton Investments настаивает, что в 2023 году биткоин будет торговаться по $10 тыс.

"С более высокими процентными ставками привлекательность владения или покупки биткойнов или других криптовалют становится менее привлекательной, поскольку просто владение монетой не приносит процентов", — заявил Мобиус.

А вот Кэрол Александер, профессор Университета Сассекса, была права предсказав, что биткойн провалится до $10 тыс. в 2022 году. Теперь она считает, что криптовалюта может подрасти вплоть до $50 тыс., потому что объемы торгов резко уменьшились, а трейдеры находятся в замешательстве. Значит крупные держатели, известные как "киты", скорее всего, вмешаются, чтобы поддержать рынок.

Из сонма экспертов выделяются и такие, которые больше не будут гадать на "криптовалютной гуще". Для Антони Тренчева, генерального директора платформы крипто-кредитования Nexo, недавние события на крипторынке стали отрезвляющим душем. Тренчев рассчитывал, что к началу 2023 года биткоин поднимется до $100 тыс., но теперь отказывается делать какие-либо прогнозы.

Ему вторит и Лейт Халаф, финансовый аналитик AJ Bell, который заявляет, что попытки прогнозировать цену биткойна бесполезны. "Я не удивлюсь, если биткоин упадет до $5 тыс. или вырастет до $50 тыс., потому что рынок очень зависим от настроений", — говорит Халаф.

В общем, прогнозы экспертов напоминают старый анекдот про шанс встретить динозавра на улице. "Шансы 50/50. Или встретишь или нет".

Тем временем цена биткоина на сегодня составляет $16 835.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о том, почему биткоин может вообще исчезнуть и что будет с блокчейном.