Месенджер для бандитів перетворили на сервіс для бізнесу: що відомо про програму Mode

ФБР міцно взялося за індустрію шифрованих телефонів та ПЗ для них, які використовує криміналітет, але розробники хочуть відродити сумнозвісний месенджер Ciphr.

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Канадська компанія OnyxCorp, яка стояла за месенджером Ciphr, вирішила підкорити корпоративний ринок зі своєю новою розробкою – додатком Mode, повідомляє Vice.

Журналісти з'ясували, що веб-сайт Mode використовує інфраструктуру та домени Ciphr і OnyxCorp, а всі вони пов'язані з однією і тією ж IP-адресою в різних точках. Сам сайт, до речі, недоступний у США.

Месенджер Ciphr свого часу прославився тим, що активно використовувався організованою злочинністю, особливо наркоторговцями у всьому світі. Одному з них навіть вдалося уникнути кримінального переслідування саме тому, що слідству не вдалося розшифрувати повідомлення підозрюваного через Ciphr. Але ФБР міцно взялося за індустрію шифрованих телефонів та програмне забезпечення для них, тому компанія розробник Ciphr прикрила месенджер.

[ + – ] Так виглядав месенджер Ciphr, популярний серед криміналітету Фото: Соцмережi

Але закидати золоту жилу OnyxCorp не збирається і представила бета-версію месенджера Mode, який базується на Ciphr. Програма Mode захищає чати наскрізним шифруванням та зникаючими повідомленнями, а також підтримує відеодзвінки та обмін файлами. Для реєстрації не потрібна адреса електронної пошти або номер телефону, і програма може захистити користувачів від копіювання їхніх повідомлень.

По суті, Mode працює як Microsoft Teams або Slack, або може розглядатися як конкурент Wickr чи Wire. Всі вони є безпечними програмами для обміну повідомленнями, чиї платні продукти орієнтовані на корпоративних користувачів.

На даний момент Mode рекламується як бета-версія. Відвідувачів сайту просять приєднатися до списку очікування для отримання додаткової інформації. Журналісти звернулися до компанії OnyxCorp з проханням прокоментувати можливий ребрендинг та розробку Mode, але в канадській компанії залишили запит журналістів без відповіді.

Раніше Фокус писав, що криптобіржа Coinbase потрапила під нагляд влади за використання ресурсів біржі при відмиванні грошей та розрахунків між наркоторговцями.