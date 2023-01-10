Россияне хвастаются детектором лазерного излучения "Паук": зачем он нужен военным

Прибор улавливает лучи лазера от дальномеров и другой техники, указывая российским солдатам направление, откуда исходит угроза.

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Российские войска начали использовать на территории Украины детекторы лазерного излучения "Паук". Об этом сообщает специализированное издание "Калашников".

Как утверждает СМИ, ссылаясь на инструкцию, устройство улавливает лазерное излучение от дальномеров, осветителей, систем обнаружения, целеуказателей или других приборов, которые работают в диапазоне волн длиной от 0,8 до 1,7 мкм. Детектор работает в пассивном режиме и уведомляет военных тремя способами: голосом и вибрацией (сообщает направление, откуда исходит луч), с помощью трех светодиодов, соответствующих направлениям "лево", "право", "центр", или всем сразу.

[ + – ] Детектор лазерного излучения "Паук" на шлеме [ + – ] Детектор лазерного излучения "Паук" на шлеме

Управление "Пауком" реализовано предельно просто. Рычажок-переключатель по центру корпуса позволяет включать и выключать "Паука", он же устанавливает режим оповещения. Сбоку расположена отдельная кнопка для регулировки громкости. Устройство можно закрепить на шлеме-каске или установить на штатив при помощи гнезда, расположенного в нижней части. В комплект входит сам детектор, сумка для его переноски, небольшой штатив, ремешок для крепления (тренчик), четыре батарейки, зарядное устройство, инструкция и паспорт.

[ + – ] Детектор лазерного излучения "Паук" на штативе

Общий вес "Паука" вместе с элементами питания составляет 150 г. Прибор работает от двух литий-ионных аккумуляторных батареек типа RCR-123A, которых хватает на 12 часов, при разрядке до 10% начинает мигать специальный индикатор. "Паук" защищен от воды и пыли по стандарту IP65 и выдерживает температуру −30 до +40 градусов по Цельсию.

Как сообщает СМИ, детектор "Паук" заметили на вооружении группы "Вагнера". В декабре российский военный блогер Александр Арутюнов ("Разведос") заявил, что прибор реагирует даже на обычную и тепловизионную камеру, помогая обнаружить квадрокоптеры типа DJI Matrice 30T. Аналитики "Калашникова" считают, что одновременно с камерами беспилотник задействовал встроенный дальномер, на который и среагировал "Паук".

В декабре писали, что в России заявили об испытании новой радиолокационной станции "Репейник", призванной обнаруживать украинские дроны. Разработчики готовятся к массовому производству устройств после тестирования на поле боя, однако украинский эксперт Валерий Яковенко сомневается, что россияне смогут выпустить много таких средств из-за дефицита комплектующих на фоне санкций.

Недавно в России представили военный дрон "Бинокль". Как сообщила компания "Съемка с воздуха", беспилотники уже поставляют ВС РФ на территорию Украины, где они выискивают позиции украинских военных и сбрасывают боеприпасы.