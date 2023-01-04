В России похвастали дроном "Бинокль" из иностранных комплектующих: что известно (фото)

Разработчики уверяют, что боевые БПЛА могут искать украинских военных и технику, а также сбрасывать гранаты.

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Компания "Съемка с воздуха" начала поставлять российским войскам разведывательные беспилотники "Бинокль" в зону боевых действий в Украине. Об этом представитель производителя Дмитрий Зуборев заявил агентству "ТАСС".

Он утверждает, что "Бинокли" оборудованы тепловизорами, которые позволят россиянам искать позиции ВСУ в темное время суток. Беспилотники также имеют систему сброса гранат для непосредственной атаки украинских войск.

"Съемка с воздуха" в рамках оборонных контрактов передает ВС РФ на фронт десятки дронов, как ночные, так и дневные версии. Дмитрий Зуборев подчеркнул, что российская разработка стоит в 2-3 раза дешевле дронов Mavic от китайской компании DJI, которые активно применяют на войне обе стороны.

"Наших разработок сейчас там мало, но постепенно становится все больше", — подчеркнул представитель компании.

Зуборев не раскрыл технические характеристики "Бинокля", но, как передает "Российская газета", их объявили в декабре на выставке "Экипировка-2022". Утверждается, что беспилотник весит 250 г, может подниматься на высоту до 1000 км и проводить в воздухе до 40 мин. Тепловизор позволяет обнаруживать цели по излучению тепла на расстоянии до 250 м.

[ + – ] Презентация дрона "Бинокль" Фото: Скриншот

Как заверил технический директор компании "Спецсвязьзащита" Владимир Тихонов, БПЛА могут противостоять средствам радиоэлектронной борьбы и антидроновым ружьям. Оператор управляет "Биноклем" с помощью контроллера с джойстиками и очков для видения от первого лица (FPV). Еще один член команды находится рядом и анализирует изображение с камер, в то же время, нейросеть распознает объекты, такие как военная техника и люди, а затем отмечает их на карте.

[ + – ] Изображение с камеры дрона "Бинокль" Фото: Скриншот

Издание Defence Express обратило внимание, что "Бинокль" практически полностью изготовлен из иностранных комплектующих. В сюжете можно заметить пульт управления RadioMaster и очки iFlight Crystal, которые идут в комплекте, а сам дрон собран из готовых деталей, продающихся на зарубежных площадках: винты, моторы, процессор, модуль радиосвязи. Камера с тепловизором, которой хвастаются разработчики, изготовлена известной американской фирмой Flir, — в кадре засветился логотип.

БПЛА "Бинокль" впервые представили на выставке "Аэронет-2035" в ноябре. Помимо него, компания "Съемка с воздуха" представила также конвертоплан с вертикальным взлетом "Аист", оснащенный радиолокационной станцией и боевой дрон "Шершень" для сброса боеприпасов.

Ранее эксперты рассказали, почему большинство новых БПЛА российского производства не смогут взлететь. Инженеры разрабатывают в России много моделей дронов, однако власти и силовики ставят палки в колеса, не давая их применять на практике и даже испытывать.