У Росії похвалилися дроном "Бінокль" з іноземних деталей: що відомо (фото)

Розробники запевняють, що бойові БПЛА можуть шукати українських військових та техніку, а також скидати гранати.

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Компанія "Съемка С Воздуха" почала постачати російським військам розвідувальні безпілотники "Бінокль" до зони бойових дій в Україні. Про це представник виробника Дмитро Зуборєв заявив агентству ТАСС.

Він стверджує, що "Біноклі" обладнано тепловізорами, які дозволять росіянам шукати позиції ЗСУ у темний час доби. Безпілотники мають систему скидання гранат для безпосередньої атаки українських військ.

"Съемка С Воздуха" в межах оборонних контрактів передає ЗС РФ на фронт десятки дронів, як нічні, так і денні версії. Дмитро Зуборев наголосив, що російська розробка коштує в 2-3 рази дешевше за дрони Mavic від китайської компанії DJI, які активно застосовують на війні обидві сторони.

"Наших розробок зараз там мало, але поступово стає все більше", — наголосив представник компанії.

Зуборев не розкрив технічні характеристики "Бінокля", але, як передає "Российская газета", їх оголосили у грудні на виставці "Екіпірування-2022". Стверджується, що безпілотник важить 250 г, може підніматися на висоту до 1000 км та проводити у повітрі до 40 хв. Тепловізор дозволяє виявляти цілі щодо випромінювання тепла на відстані до 250 м.

[ + – ] Презентація дрона "Бінокль" Фото: Скриншот

Як запевнив технічний директор компанії "Спецсвязьзащита" Володимир Тихонов, БПЛА можуть протистояти засобам радіоелектронної боротьби та антидроновим рушницям. Оператор управляє "Біноклем" за допомогою контролера з джойстиками та окулярів для бачення від першої особи (FPV). Ще один член команди знаходиться поруч і аналізує зображення з камер, водночас нейромережа розпізнає об'єкти, такі як військова техніка і люди, а потім відзначає їх на карті.

[ + – ] Зображення з камери дрона "Бінокль" Фото: Скриншот

Видання Defence Express звернуло увагу, що "Бінокль" практично повністю виготовлений з іноземних деталей для комплектування. У сюжеті можна помітити пульт керування RadioMaster та окуляри iFlight Crystal, які йдуть у комплекті, а сам дрон зібраний із готових деталей, що продаються на закордонних майданчиках: гвинти, мотори, процесор, модуль радіозв'язку. Камера з тепловізором, якою вихваляються розробники, виготовлена відомою американською фірмою Flir, — у кадрі засвітився логотип.

БПЛА "Бінокль" уперше представили на виставці "Аеронет-2035" у листопаді. Крім нього, компанія "Зйомка з повітря" представила також конвертоплан з вертикальним зльотом "Лелека", оснащений станцією радіолокації і бойовий дрон "Шершень" для скидання боєприпасів.

Раніше експерти розповіли, чому більшість нових БПЛА російського виробництва не зможуть злетіти. Інженери розробляють у Росії багато моделей дронів, проте влада і силовики ставлять ціпки в колеса, не даючи їх застосовувати на практиці і навіть випробовувати.