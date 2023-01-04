У Росії похвалилися дроном "Бінокль" з іноземних деталей: що відомо (фото)
Розробники запевняють, що бойові БПЛА можуть шукати українських військових та техніку, а також скидати гранати.
Компанія "Съемка С Воздуха" почала постачати російським військам розвідувальні безпілотники "Бінокль" до зони бойових дій в Україні. Про це представник виробника Дмитро Зуборєв заявив агентству ТАСС.
Він стверджує, що "Біноклі" обладнано тепловізорами, які дозволять росіянам шукати позиції ЗСУ у темний час доби. Безпілотники мають систему скидання гранат для безпосередньої атаки українських військ.
"Съемка С Воздуха" в межах оборонних контрактів передає ЗС РФ на фронт десятки дронів, як нічні, так і денні версії. Дмитро Зуборев наголосив, що російська розробка коштує в 2-3 рази дешевше за дрони Mavic від китайської компанії DJI, які активно застосовують на війні обидві сторони.
"Наших розробок зараз там мало, але поступово стає все більше", — наголосив представник компанії.
Зуборев не розкрив технічні характеристики "Бінокля", але, як передає "Российская газета", їх оголосили у грудні на виставці "Екіпірування-2022". Стверджується, що безпілотник важить 250 г, може підніматися на висоту до 1000 км та проводити у повітрі до 40 хв. Тепловізор дозволяє виявляти цілі щодо випромінювання тепла на відстані до 250 м.
Як запевнив технічний директор компанії "Спецсвязьзащита" Володимир Тихонов, БПЛА можуть протистояти засобам радіоелектронної боротьби та антидроновим рушницям. Оператор управляє "Біноклем" за допомогою контролера з джойстиками та окулярів для бачення від першої особи (FPV). Ще один член команди знаходиться поруч і аналізує зображення з камер, водночас нейромережа розпізнає об'єкти, такі як військова техніка і люди, а потім відзначає їх на карті.
Видання Defence Express звернуло увагу, що "Бінокль" практично повністю виготовлений з іноземних деталей для комплектування. У сюжеті можна помітити пульт керування RadioMaster та окуляри iFlight Crystal, які йдуть у комплекті, а сам дрон зібраний із готових деталей, що продаються на закордонних майданчиках: гвинти, мотори, процесор, модуль радіозв'язку. Камера з тепловізором, якою вихваляються розробники, виготовлена відомою американською фірмою Flir, — у кадрі засвітився логотип.
БПЛА "Бінокль" уперше представили на виставці "Аеронет-2035" у листопаді. Крім нього, компанія "Зйомка з повітря" представила також конвертоплан з вертикальним зльотом "Лелека", оснащений станцією радіолокації і бойовий дрон "Шершень" для скидання боєприпасів.
Раніше експерти розповіли, чому більшість нових БПЛА російського виробництва не зможуть злетіти. Інженери розробляють у Росії багато моделей дронів, проте влада і силовики ставлять ціпки в колеса, не даючи їх застосовувати на практиці і навіть випробовувати.