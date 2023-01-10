Железо-воздушные батареи в 10 раз дешевле литевых: уже строят завод для их производства

Билл Гейтс заинтересовался проектом, а от инвесторов нет отбоя.

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Компания из Бостона Form Energy получила инвестиционный пакет в $760 млн. для постройки своего первого завода железо-воздушных батарей, пишет Newatlas. Компания заявляет, что ее разработка обеспечит хранение энергии всего за десятую часть стоимости литиевых аналогов.

Аккумуляторы Form масштабируются вокруг железо-воздушных элементов площадью около метра и размещаются в модули размером со стиральную машину. Ячейки эффективно работают, используя эффект ржавчины. При зарядке энергия воздействует на оксид железа, превращая его обратно в металл, затем добавляется кислород, чтобы инициировать процесс ржавления и высвобождается энергия.

[ + – ] Принцип действия железо-воздушных батарей Фото: Соцсети

Главная особенность в том, что железо – практически неисчерпаемый элемент на Земле. Его в достатке не только недрах, но и за счет колоссального запаса отходов производства и технического мусора. Сами батареи служат долго, они безопасны и подлежат вторичной переработке. Из них можно достать отработанный металл, снова переработать и опять использовать в новых батареях.

Все вышесказанное делает железо-воздушные батареи более выгодным и экологически чистым аналогом привычных литиевых батарей. Конечно, они не будут заряжаться или разряжаться так же быстро, как литиевые, поэтому они, скорее всего, будут работать вместе с литиевыми сеточными батареями в гибридных конфигурациях. Компания-разработчик уверяет, что в масштабе они будут обеспечивать выходную мощность более 3 МВт на акр, и они будут незаменимы там, где часто возникают отключения энергии по тем или иным причинам.

Разработка Form Energy произвела фурор среди инвесторов. Компания получила более $800 млн инвестиций, из которых $760 млн пойдет на строительство завода в Западной Вирджинии. Проектом очень заинтересовался сам Билл Гейтс.

[ + – ] Завод Form Energy расположится в округе Хенкок, штат Вирджиния Фото: Соцсети

Ожидается, что строительство завода по производству железо-воздушных аккумуляторов начнется в конце этого года, а первые экземпляры батарей начнут появляться на коммерческом рынке уже в 2024 году.

Напомним, недавно Фокус писал о том, что на выставке CES 2023 представили батарею для электрокаров способную заряжаться всего за 18 минут.