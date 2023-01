Аккумулятор для электрокара сможет зарядиться полностью за 18 минут (фото)

Инженеры хотят ускорить зарядку батареи до десяти минут.

Батарея SF от южнокорейской SK On стала настоящей сенсацией на выставке CES 2023 в Лас-Вегасе, сообщается на официальном сайте компании. Эта разработка получила почетный статус лауреата конкурса CES 2023 Best of Innovation.

Эксперты отметили фантастическую скорость зарядки аккумулятора – всего 18 минут, что способно полностью изменить автоиндустрию электромобилей. Ведь одна из главных причин, по которой электрокары проигрывают классическим машинам с ДВС – это время "заправки".

SF Battery (Super Fast Battery) значительно обходит самые современные аккумуляторы конкурентов, которые сегодня способны восстановить заряд за 50 минут.

[ + – ] Владельцы электромобилей в восторге от скорости зарядки SF Battery Фото: Соцсети

Для достижения скоростных результатов SK On применила уникальную технологию, снижающую сопротивление, и разработала новый материал для батареи, повышающий скорость зарядки. Компания также применила производственное решение, сводящее к минимуму использование бутадиен-стирольного каучука, типа клея, который обеспечивает сопротивление материалов в процессе нанесения покрытия.

Еще одним важным фактором стало то, что южнокорейским ученым удалось избавиться от врожденного ограничения быстрой зарядки, которое сокращает срок службы батареи. Например, если гарантийный стандарт для батареи электромобиля на полные 1 000 циклов зарядки, то для быстрой зарядки он составляет всего 400 циклов. SF Battery, не смотря на революционную скорость, способна продержаться как раз 1 000 циклов — как и при обычном режиме зарядки.

Хотя SK On стала первым южнокорейским производителем аккумуляторов для электромобилей, получившим награду CES Best of Innovation, она хочет пойти дальше. Теперь компания стремится производить аккумуляторы, которые можно быстро заряжать в течение всего 10 минут.

Ранее Фокус рассказывал о том, что ученые собираются использовать кремний вместо графита, чтобы улучшить качество батарей для электрокаров.