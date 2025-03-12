Решит проблему с аккумуляторами: ученые нашли новый способ добычи лития из водоемов

По словам исследователей, их новая технология не только поможет в разработке более эффективных батарей, но и снизит воздействие добычи лития на природу.

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Международная группа исследователей из Великобритании, Франции и Китая разработали новый метод извлечения лития, который может помочь удовлетворить растущий спрос на металлы, необходимые для аккумуляторов и возобновляемых источников энергии. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на портале EurekAlert.

Как отмечают в издании, современные способы получения лития вредны для окружающей среды. Взирая на это, в мире рассматривают альтернативы литий-ионным аккумуляторам, к примеру, натрий-ионные батареи, а также ищут более экологичные методы добычи лития.

"Существует острая потребность в более устойчивых процессах, направленных на решение глобальных проблем доступности минералов и снабжения чистой водой, что ведет к экономике замкнутого цикла. Мы считаем, что наши результаты могут привести к более эффективному и устойчивому извлечению лития", — заявила профессор Мелани Бриттон из Бирмингемского университета.

Ученые разработали новые фильтрационные мембраны, которые позволяют осуществлять прямое извлечение лития из рассолов соленых озер с помощью процесса селективного электродиализа, эффективно отделяя ионы лития от других ионов, присутствующих в рассоле.

"Наше исследование может снизить воздействие добычи лития на окружающую среду и способствовать разработке более эффективных систем хранения энергии для возобновляемых источников энергии", — отметил доктор Цилей Сонг из Имперского колледжа Лондона.

Новые фильтры способны различать ионы с одним электрическим зарядом (моновалентные) и ионы с двумя зарядами (двухвалентные), что делает их очень эффективными для разделения различных типов ионов солей.

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Мембраны используют очень маленькие каналы, меньше нанометра (одной миллиардной метра), выстланные специальными химическими группами, которые взаимодействуют с ионами по мере их прохождения. Эти мембраны могут производить очень чистый карбонат лития (Li2CO3), который достаточно хорош для использования в батареях.

Напомним, Китайские ученые разработали технологию, которая позволяет извлекать из отработанных аккумуляторов 99,99% лития, 96,8% никеля, 92,35% кобальта и 90,59% марганца всего за 15 минут.