Вирішить проблему з акумуляторами: вчені знайшли новий спосіб видобутку літію з водойм

За словами дослідників, їхня нова технологія не тільки допоможе в розробці більш ефективних батарей, а й знизить вплив видобутку літію на природу.

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Міжнародна група дослідників із Великої Британії, Франції та Китаю розробили новий метод вилучення літію, який може допомогти задовольнити зростаючий попит на метали, необхідні для акумуляторів і поновлюваних джерел енергії. Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на порталі EurekAlert.

Як зазначають у виданні, сучасні способи отримання літію шкідливі для навколишнього середовища. Зважаючи на це, у світі розглядають альтернативи літій-іонним акумуляторам, приміром, натрій-іонні батареї, а також шукають більш екологічні методи видобутку літію.

"Існує гостра потреба в більш стійких процесах, спрямованих на вирішення глобальних проблем доступності мінералів і постачання чистої води, що веде до економіки замкнутого циклу. Ми вважаємо, що наші результати можуть призвести до ефективнішого і стійкішого вилучення літію", — заявила професорка Мелані Бріттон із Бірмінгемського університету.

Вчені розробили нові фільтраційні мембрани, які дають змогу здійснювати пряме вилучення літію з розсолів солоних озер за допомогою процесу селективного електродіалізу, ефективно відокремлюючи іони літію від інших іонів, присутніх у розсолі.

"Наше дослідження може знизити вплив видобутку літію на навколишнє середовище і сприяти розробці більш ефективних систем зберігання енергії для поновлюваних джерел енергії", — зазначив доктор Цілей Сонг з Імперського коледжу Лондона.

Нові фільтри здатні розрізняти іони з одним електричним зарядом (моновалентні) та іони з двома зарядами (двовалентні), що робить їх дуже ефективними для розділення різних типів іонів солей.

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Мембрани використовують дуже маленькі канали, менші за нанометр (один мільярдний метр), вистелені спеціальними хімічними групами, які взаємодіють з іонами в міру їх проходження. Ці мембрани можуть виробляти дуже чистий карбонат літію (Li2CO3), який досить хороший для використання в батареях.

Нагадаємо, китайські вчені розробили технологію, яка дає змогу вилучати з відпрацьованих акумуляторів 99,99% літію, 96,8% нікелю, 92,35% кобальту і 90,59% марганцю всього за 15 хвилин.