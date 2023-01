Акумулятор для електрокара зможе повністю зарядитися за 18 хвилин (фото)

Інженери хочуть прискорити заряджання батареї до десяти хвилин.

Батарея SF від південнокорейської SK On стала справжньою сенсацією на виставці CES 2023 у Лас-Вегасі, повідомляється на офіційному сайті компанії. Ця розробка набула почесного статусу лауреата конкурсу CES 2023 Best of Innovation.

Експерти відзначили фантастичну швидкість зарядки акумулятора – лише 18 хвилин, що здатна повністю змінити автоіндустрію електромобілів. Адже одна з головних причин, через яку електрокари програють класичним машинам із ДВС – це час "заправки".

SF Battery (Super Fast Battery) значно оминає найсучасніші акумулятори конкурентів, які сьогодні здатні відновити заряд за 50 хвилин.

[ + – ] Власники електромобілів у захваті від швидкості заряджання SF Battery Фото: Соцмережi

Для досягнення швидкісних результатів SK On застосувала унікальну технологію, що знижує опір, та розробила новий матеріал для батареї, що підвищує швидкість заряджання. Компанія також застосувала виробниче рішення, що зводить до мінімуму використання бутадієн-стирольного каучуку типу клею, який забезпечує опір матеріалів у процесі нанесення покриття.

Ще одним важливим фактором стало те, що південнокорейським ученим вдалося позбутися вродженого обмеження швидкої зарядки, що скорочує термін служби батареї. Наприклад, якщо гарантійний стандарт для батареї електромобіля на повні 1000 циклів заряджання, то для швидкого заряджання він становить лише 400 циклів. SF Battery, незважаючи на революційну швидкість, здатна протриматися якраз 1000 циклів — як і при звичайному режимі зарядки.

Хоча SK On стала першим південнокорейським виробником акумуляторів для електромобілів, який отримав нагороду CES Best of Innovation, вона хоче піти далі. Тепер компанія прагне виробляти акумулятори, які можна швидко заряджати протягом 10 хвилин.

Раніше Фокус розповідав про те, що вчені збираються використовувати кремній замість графіту, щоб покращити якість батарей для електрокарів.