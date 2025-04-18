Великі зміни: новий Jeep Compass засвітився під час випробувань (фото)

Новий Jeep Compass третього покоління проходить фінальні тести перед презентацією. Електричну версію моделі помітили в Італії.

Related video

Про це повідомляє видання Auto Express.

Звісно, новий Jeep Compass 2025 обклеєно камуфляжною плівкою, проте окремі деталі його зовнішності можна розгледіти. До того ж, раніше опублікували офіційні тизери моделі.

Кросовер підросте в розмірах Фото: Auto Express

Зображення дають зрозуміти, що дизайн Jeep Compass третього покоління стане брутальнішим і більш "позашляховим". Кросовер буде схожий на молодшого брата Jeep Avenger, який раніше побував на тесті Фокусу.

Новий Jeep Compass має високий капот та атлетичні розширені колісні арки. Автомобіль підросте до приблизно 4,5 м завдовжки та "переїде" на платформу STLA Medium, тобто стане родичем Opel Grandland, Peugeot 3008 і 5008.

Важливо

"Великодні" позашляховики: Jeep представив яскраві моделі у ретростилі (фото, відео)

Відсутність вихлопних труб вказує на те, що на фото потрапив електромобіль Jeep Compass. Як і побратими, він отримає силові установки потужністю 210-320 сил, а його запас ходу сягатиме приблизно 700 км.

Тести проходить електрична версія моделі Фото: Auto Express

У лінійці Jeep Compass 2026 з’явиться не лише електрокар, але й плагін-гібрид. Бензинові версії кросовера доповнять "м’якими" гібридними установками.

Кросовер Jeep Compass третього покоління презентують до кінця весни. Примітно, що спочатку його почнуть випускати в Італії для європейського ринку, а от на батьківщині, в США, модель з’явиться у 2026 році.

Між іншим, нещодавно розсекретили ще одного побратима Jeep Compass — новий Citroen C5 Aircross.

Також Фокус писав, що на тестах помітили новий Ford Mondeo.