Новий кросовер Jeep Compass 2025 показали до презентації (фото)

Опубліковано нові фото Jeep Compass третього покоління. Компактний кросовер презентують до кінця весни.

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Подробиці майбутньої моделі розкрили на сайті концерну Stellantis.

Зазначається, що новий Jeep Compass почнуть випускати в Італії, а от у США він з’явиться в 2026 році. Запуск моделі на батьківщині відтермінували, адже її мали випускати в Канаді, проте нові мита Трампа змусили Stellantis переглянути стратегію. До речі, в Україні модель дебютує цьогоріч.

На тизерах видно, що новий кросовер Jeep Compass стане брутальнішим на вигляд – його дизайн буде більш рубаним. Фірмова решітка радіатора отримала підсвічування та поєднується з продовгуватими фарами.

Зміниться і архітектура Jeep Compass 2025, адже кросовер збудують на платформі STLA Medium, яку використовують нові Opel Grandland, Peugeot 3008 та 5008. Модель підросте у розмірах до приблизно 4,5 м та стане просторішою всередині.

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STLA Medium відкриває нові можливості електрифікації. У лінійці Jeep Compass залишиться "м’який" гібрид і вперше з’являться плагін-гібрид та електромобіль. В останньому випадку запас ходу сягне приблизно 700 км.

Новий Jeep Compass матиме версії з переднім та повним приводом. Збережуть і позашляховий варіант Trailhawk.

До речі, Stellantis може вивести на український ринок новий бренд електромобілів.

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