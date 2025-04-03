Новий кросовер Jeep Compass 2025 показали до презентації (фото)
Опубліковано нові фото Jeep Compass третього покоління. Компактний кросовер презентують до кінця весни.
Подробиці майбутньої моделі розкрили на сайті концерну Stellantis.
Зазначається, що новий Jeep Compass почнуть випускати в Італії, а от у США він з’явиться в 2026 році. Запуск моделі на батьківщині відтермінували, адже її мали випускати в Канаді, проте нові мита Трампа змусили Stellantis переглянути стратегію. До речі, в Україні модель дебютує цьогоріч.
На тизерах видно, що новий кросовер Jeep Compass стане брутальнішим на вигляд – його дизайн буде більш рубаним. Фірмова решітка радіатора отримала підсвічування та поєднується з продовгуватими фарами.
Зміниться і архітектура Jeep Compass 2025, адже кросовер збудують на платформі STLA Medium, яку використовують нові Opel Grandland, Peugeot 3008 та 5008. Модель підросте у розмірах до приблизно 4,5 м та стане просторішою всередині.
STLA Medium відкриває нові можливості електрифікації. У лінійці Jeep Compass залишиться "м’який" гібрид і вперше з’являться плагін-гібрид та електромобіль. В останньому випадку запас ходу сягне приблизно 700 км.
Новий Jeep Compass матиме версії з переднім та повним приводом. Збережуть і позашляховий варіант Trailhawk.
До речі, Stellantis може вивести на український ринок новий бренд електромобілів.
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