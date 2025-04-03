Новый кроссовер Jeep Compass 2025 показали до презентации (фото)
Опубликованы новые фото Jeep Compass третьего поколения. Компактный кроссовер презентуют до конца весны.
Подробности будущей модели раскрыли на сайте концерна Stellantis.
Отмечается, что новый Jeep Compass начнут выпускать в Италии, а вот в США он появится в 2026 году. Запуск модели на родине отсрочили, ведь ее должны были выпускать в Канаде, однако новые пошлины Трампа заставили Stellantis пересмотреть стратегию. Кстати, в Украине модель дебютирует в этом году.
На тизерах видно, что новый кроссовер Jeep Compass станет более брутальным на вид — его дизайн будет более рубленым. Фирменная решетка радиатора получила подсветку и сочетается с продолговатыми фарами.
Изменится и архитектура Jeep Compass 2025, ведь кроссовер построят на платформе STLA Medium, которую используют новые Opel Grandland, Peugeot 3008 и 5008. Модель подрастет в размерах до примерно 4,5 м и станет просторнее внутри.
STLA Medium открывает новые возможности электрификации. В линейке Jeep Compass останется "мягкий" гибрид и впервые появятся плагин-гибрид и электромобиль. В последнем случае запас хода достигнет примерно 700 км.
Новый Jeep Compass будет иметь версии с передним и полным приводом. Сохранят и внедорожный вариант Trailhawk.
Кстати, Stellantis может вывести на украинский рынок новый бренд электромобилей.
Также Фокус писал о новом кроссовере Renault с расходом 4,7 л на 100 км.