Новый кроссовер Jeep Compass 2025 показали до презентации (фото)

Опубликованы новые фото Jeep Compass третьего поколения. Компактный кроссовер презентуют до конца весны.

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Подробности будущей модели раскрыли на сайте концерна Stellantis.

Отмечается, что новый Jeep Compass начнут выпускать в Италии, а вот в США он появится в 2026 году. Запуск модели на родине отсрочили, ведь ее должны были выпускать в Канаде, однако новые пошлины Трампа заставили Stellantis пересмотреть стратегию. Кстати, в Украине модель дебютирует в этом году.

На тизерах видно, что новый кроссовер Jeep Compass станет более брутальным на вид — его дизайн будет более рубленым. Фирменная решетка радиатора получила подсветку и сочетается с продолговатыми фарами.

Изменится и архитектура Jeep Compass 2025, ведь кроссовер построят на платформе STLA Medium, которую используют новые Opel Grandland, Peugeot 3008 и 5008. Модель подрастет в размерах до примерно 4,5 м и станет просторнее внутри.

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STLA Medium открывает новые возможности электрификации. В линейке Jeep Compass останется "мягкий" гибрид и впервые появятся плагин-гибрид и электромобиль. В последнем случае запас хода достигнет примерно 700 км.

Новый Jeep Compass будет иметь версии с передним и полным приводом. Сохранят и внедорожный вариант Trailhawk.

Кстати, Stellantis может вывести на украинский рынок новый бренд электромобилей.

Также Фокус писал о новом кроссовере Renault с расходом 4,7 л на 100 км.