Новий Ford Mondeo 2026 вперше помітили на дорогах (фото)

Седан Ford Mondeo може повернутися на глобальний ринок. Прототип моделі 2026 року помітили під час тестів у США.

Related video

Фото Ford Mondeo 2026 опублікував сайт Carscoops.

На випробуваннях новий Ford Mondeo/Fusion обклеїли камуфляжною плівкою, проте видно, що це версія седана, який наразі продається в Китаї.

Седан пройде планове оновлення Фото: carscoops.com

Як відомо, Ford припинив продажі американського Fusion у 2020 році, а його європейського побратима Mondeo – у 2022. Утім, новий Ford Mondeo п’ятого покоління усе ж з’явився, проте наразі він доступний лише в Китаї (саме там виробляють авто) та низці інших азійських країн.

Важливо

Спортивний фургон: у Києві засвітився дуже рідкісний комерційний Ford (фото)

Ця модель невдовзі пройде модернізацію і саме її помітили в США. Отже, вона може з’явитися на північноамериканському ринку як новий Ford Fusion, хоча наразі мита Трампа ставлять під сумнів її рентабельність.

Поточний Ford Mondeo для китайського ринку Фото: Ford

Судячи з камуфляжу, седану змінять решітку радіатора, оптику та бампери. У салоні оновлять великий дисплей, який розтягнутий на всю ширину передньої панелі.

Очікується, що новий Ford Mondeo 2026 збереже бензинові турбомотори EcoBoost об’ємом 1,5 л (190 к. с.) та 2,0 л (254 к. с.), а також гібридні установки потужністю 208 та 255 сил.

До речі, нещодавно презентували екстремальні позашляховики Ford для важкого бездоріжжя.

Також Фокус писав про новий флагманський седан Volvo.