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Новий Ford Mondeo 2026 вперше помітили на дорогах (фото)

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Фото: carscoops.com | Новий Ford Mondeo/Fusion тестують у США

Седан Ford Mondeo може повернутися на глобальний ринок. Прототип моделі 2026 року помітили під час тестів у США.

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Фото Ford Mondeo 2026 опублікував сайт Carscoops.

На випробуваннях новий Ford Mondeo/Fusion обклеїли камуфляжною плівкою, проте видно, що це версія седана, який наразі продається в Китаї.

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Седан пройде планове оновлення
Фото: carscoops.com

Як відомо, Ford припинив продажі американського Fusion у 2020 році, а його європейського побратима Mondeo – у 2022. Утім, новий Ford Mondeo п’ятого покоління усе ж з’явився, проте наразі він доступний лише в Китаї (саме там виробляють авто) та низці інших азійських країн.

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Ця модель невдовзі пройде модернізацію і саме її помітили в США. Отже, вона може з’явитися на північноамериканському ринку як новий Ford Fusion, хоча наразі мита Трампа ставлять під сумнів її рентабельність.

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Поточний Ford Mondeo для китайського ринку
Фото: Ford

Судячи з камуфляжу, седану змінять решітку радіатора, оптику та бампери. У салоні оновлять великий дисплей, який розтягнутий на всю ширину передньої панелі.

Очікується, що новий Ford Mondeo 2026 збереже бензинові турбомотори EcoBoost об’ємом 1,5 л (190 к. с.) та 2,0 л (254 к. с.), а також гібридні установки потужністю 208 та 255 сил.

До речі, нещодавно презентували екстремальні позашляховики Ford для важкого бездоріжжя.

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