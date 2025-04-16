Ford презентував екстремальні позашляховики для найскладніших умов (фото)

Ford Bronco 2025 отримав нові яскраві модифікації. Позашляховики підготували до важкого бездоріжжя.

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Позашляховики створили для зльоту Bronco Stampede, який пройде у серпні в американській пустелі Моаб. До речі, саме там нещодавно презентували "великодні" концепти Jeep.

Ford Bronco Off-Roadeo Arches Edition Фото: Ford

Новий Ford Bronco Off-Roadeo Arches Edition базується на чотиридверній версії моделі у виконанні Badlands. Його кліренс збільшили на 51 мм (до 346 мм) та встановили 37-дюймові позашляхові шини BFGoodrich All-Terrain T/A KDR2.

Arches Edition створили на базі подовженої версії Ford Bronco Фото: Ford

Крім того, з’явилися додаткові фари та лебідка, а м’який складний дах доповнили електроприводом. Кузов покрили матовою захисною плівкою з помаранчевою графікою.

Ford Bronco Off-Roadeo Cliffhanger Фото: Ford

Ford Bronco Off-Roadeo Cliffhanger створений на базі короткого тридверного позашляховика і багато в чому ідентичний версії Arches Edition. Утім, він ще екстремальніший.

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Зокрема, авто отримало величезні 40-дюймові шини (для них знадобилися розширювачі арок), карбонові ручки та поворотні дуги замість дверей. У салоні встановили спортивні крісла. Крім того, посилили підвіску Ford Bronco та встановили позашляхові амортизатори Fox.

Позашляховик отримав дуги замість дверей Фото: Ford

Характеристики Ford Bronco Off-Roadeo не розкривають. Нагадаємо, стандартну модель пропонують із 2,3-літровою 300-сильною турбочетвіркою та 2,7-літровим V6 твін-турбо на 335 сил.

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