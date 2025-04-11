"Великодні" позашляховики: Jeep представив яскраві моделі у ретростилі (фото, відео)

На щорічному Великодньому сафарі презентують особливі Jeep. Їх дизайн зробили яскравішим, а позашляхові якості значно покращили.

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Jeep щороку створює спеціальні версії своїх моделей для Великоднього позашляхового сафарі, яке вже 59 років проходить у пустелі Моаб в американському штаті Юта. Там проводять змагання на бездоріжжі, а також демонструють тюнінговані Jeep.

Зазвичай "великодні" концепти Jeep створюють на базі різних моделей марки, проте цього разу основою для всіх них стали Jeep Wrangler та його побратим у кузові пікап Gladiator.

Цьогоріч вони всі позашляховики Jeep витримані у ретростилі. Вони не стануть серійними, проте використані в них аксесуари надійдуть у вільний продаж, тобто концепти можна буде відтворити своїми руками.

Jeep Bug Out 4xe

Jeep Bug Out 4xe Фото: Jeep

В основі позашляховика лежить плагін-гібрид Jeep Wrangler на 380 сил у дводверному виконанні. Його подовжили на 30 см, додали лебідку та 18-дюймові диски з позашляховими шинами BF Goodrich. Автомобіль можна трансформувати – зняти пластиковий дах і перетворити позашляховик на легкий пікап.

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Jeep Wrangler 4xe Rubicon Sunchaser

Jeep Wrangler 4xe Rubicon Sunchaser Фото: Jeep

В основі цього концепта також лежить гібридний Jeep Wrangler Rubicon, але чотиридверний. Це експедиційне авто, тому воно отримало багажник на дах і додаткові ящики для спорядження на боковинах. Крім того, кліренс Jeep Wrangler збільшили на 51 мм, додали лебідку, фари на даху та 37-дюймові шини для бездоріжжя.

Jeep Wrangler 4xe Blueprint

Jeep Wrangler 4xe Blueprint Фото: Jeep

Ще один гібридний позашляховик Jeep Wrangler 4xe перетворили на транспортний засіб для екстремального бездоріжжя. Він звертає на себе увагу не лише завдяки синьому декору, адже отримав дуги замість дверей, сталеві бампери, шноркель, лебідку і позашляхову гуму. Кліренс зріс на 51 мм.

Jeep Rewind

Jeep Rewind Фото: Jeep

Jeep Rewind витриманий у стилістиці 90-х. Його кузов і салон прикрасили яскравою графікою, а 17-дюймові диски нагадують барабан старого телефону. Справжній 30-річний телефон з’явився в салоні. Під капотом – стандартна 2,0-літрова турбочетвірка потужністю 270 к. с.

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Jeep Convoy

Jeep Convoy Фото: Jeep

Convoy – гість із 60-х. Він схожий на перший Jeep Gladiator 1963 року, проте в його основі лежить сучасний Gladiator. Олдскульний пікап Jeep має одразу два окремих тенти (над салоном і кузовом), а двері виготовили з полотна. Також з’явилися величезні 40-дюймові шини BF Goodrich Krawler, шноркель і потужна (із зусиллям 5,4 тонни) лебідка.

Jeep Gladiator Honcho

Jeep J6 Honcho Фото: Jeep

Пікапи Jeep Honcho повертають у 80-ті роки. Їх боковини і капот прикрасили яскравою графікою у стилі диско, також встановлені вінтажні сталеві диски.

Дводверний Jeep J6 Honcho компактніший, зате чотиридверний Jeep Gladiator High Top Honcho багатше оснащений. Він отримав знімний дах, пневмопідвіску зі змінним кліренсом, посилені мости та 40-дюймову гуму.

Jeep Gladiator High Top Honcho Фото: Jeep

Обидва позашляховики Jeep отримали лебідку, дуги та додаткову світлодіодну оптику. У кузові з’явився спеціальний органайзер для багажу.

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