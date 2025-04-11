"Пасхальные" внедорожники: Jeep представил яркие модели в ретростиле (фото, видео)
На ежегодном Пасхальном сафари презентуют особые Jeep. Их дизайн сделали ярче, а внедорожные качества значительно улучшили.
Подробности новых внедорожников раскрыли на официальном сайте американского автопроизводителя.
Jeep каждый год создает специальные версии своих моделей для Пасхального внедорожного сафари, которое уже 59 лет проходит в пустыне Моаб в американском штате Юта. Там проводят соревнования на бездорожье, а также демонстрируют тюнингованные Jeep.
Обычно "пасхальные" концепты Jeep создают на базе различных моделей марки, однако на этот раз основой для всех них стали Jeep Wrangler и его собрат в кузове пикап Gladiator.
В этом году они все внедорожники Jeep выдержаны в ретростиле. Они не станут серийными, однако использованные в них аксессуары поступят в свободную продажу, то есть концепты можно будет воссоздать своими руками.
Jeep Bug Out 4xe
В основе внедорожника лежит плагин-гибрид Jeep Wrangler на 380 сил в двухдверном исполнении. Его удлинили на 30 см, добавили лебедку и 18-дюймовые диски с внедорожными шинами BF Goodrich. Автомобиль можно трансформировать — снять пластиковую крышу и превратить внедорожник в легкий пикап.Важно
Jeep Wrangler 4xe Rubicon Sunchaser
В основе этого концепта также лежит гибридный Jeep Wrangler Rubicon, но четырехдверный. Это экспедиционное авто, поэтому оно получило багажник на крышу и дополнительные ящики для снаряжения на боковинах. Кроме того, клиренс Jeep Wrangler увеличили на 51 мм, добавили лебедку, фары на крыше и 37-дюймовые шины для бездорожья.
Jeep Wrangler 4xe Blueprint
Еще один гибридный внедорожник Jeep Wrangler 4xe превратили в транспортное средство для экстремального бездорожья. Он обращает на себя внимание не только благодаря синему декору, ведь получил дуги вместо дверей, стальные бамперы, шноркель, лебедку и внедорожную резину. Клиренс вырос на 51 мм.
Jeep Rewind
Jeep Rewind выдержан в стилистике 90-х. Его кузов и салон украсили яркой графикой, а 17-дюймовые диски напоминают барабан старого телефона. Настоящий 30-летний телефон появился в салоне. Под капотом — стандартная 2,0-литровая турбочетверка мощностью 270 л. с.Важно
Jeep Convoy
Convoy — гость из 60-х. Он похож на первый Jeep Gladiator 1963 года, однако в его основе лежит современный Gladiator. Олдскульный пикап Jeep имеет сразу два отдельных тента (над салоном и кузовом), а двери изготовили из полотна. Также появились огромные 40-дюймовые шины BF Goodrich Krawler, шноркель и мощная (с усилием 5,4 тонны) лебедка.
Jeep Gladiator Honcho
Пикапы Jeep Honcho возвращают в 80-е годы. Их боковины и капот украсили яркой графикой в стиле диско, также установлены винтажные стальные диски.
Двухдверный Jeep J6 Honcho компактнее, зато четырехдверный Jeep Gladiator High Top Honcho богаче оснащен. Он получил съемную крышу, пневмоподвеску с изменяемым клиренсом, усиленные мосты и 40-дюймовую резину.
Оба внедорожника Jeep получили лебедку, дуги и дополнительную светодиодную оптику. В кузове появился специальный органайзер для багажа.
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