Ford презентовал экстремальные внедорожники для самых сложных условий (фото)

Ford Bronco 2025 получил новые яркие модификации. Внедорожники подготовили к тяжелому бездорожью.

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О новых Ford Bronco рассказали на официальном сайте автопроизводителя.

Внедорожники создали для слета Bronco Stampede, который пройдет в августе в американской пустыне Моаб. Кстати, именно там недавно презентовали "пасхальные" концепты Jeep.

Ford Bronco Off-Roadeo Arches Edition Фото: Ford

Новый Ford Bronco Off-Roadeo Arches Edition базируется на четырехдверной версии модели в исполнении Badlands. Его клиренс увеличили на 51 мм (до 346 мм) и установили 37-дюймовые внедорожные шины BFGoodrich All-Terrain T/A KDR2.

Arches Edition создали на базе удлиненной версии Ford Bronco Фото: Ford

Кроме того, появились дополнительные фары и лебедка, а мягкую складную крышу дополнили электроприводом. Кузов покрыли матовой защитной пленкой с оранжевой графикой.

Ford Bronco Off-Roadeo Cliffhanger Фото: Ford

Ford Bronco Off-Roadeo Cliffhanger создан на базе короткого трехдверного внедорожника и во многом идентичен версии Arches Edition. Впрочем, он еще более экстремальный.

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В частности, авто получило огромные 40-дюймовые шины (для них понадобились расширители арок), карбоновые ручки и поворотные дуги вместо дверей. В салоне установили спортивные кресла. Кроме того, усилили подвеску Ford Bronco и установили внедорожные амортизаторы Fox.

Внедорожник получил дуги вместо дверей Фото: Ford

Характеристики Ford Bronco Off-Roadeo не раскрываются. Напомним, стандартная модель предлагается с 2,3-литровой 300-сильной турбочетверкой и 2,7-литровым V6 твин-турбо на 335 сил.

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