Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Ford презентовал экстремальные внедорожники для самых сложных условий (фото)

тюнинг форд бронко, Ford Bronco, новый Ford Bronco, тюнинг Ford Bronco, тюнинг Ford Bronco
Фото: Ford | Ford Bronco получил экстремальные версии

Ford Bronco 2025 получил новые яркие модификации. Внедорожники подготовили к тяжелому бездорожью.

Related video

О новых Ford Bronco рассказали на официальном сайте автопроизводителя.

Внедорожники создали для слета Bronco Stampede, который пройдет в августе в американской пустыне Моаб. Кстати, именно там недавно презентовали "пасхальные" концепты Jeep.

Ford Bronco Off-Roadeo Arches Edition, Ford Bronco, новый Ford Bronco, тюнинг Ford Bronco, тюнинг Ford Bronco Fullscreen
Ford Bronco Off-Roadeo Arches Edition
Фото: Ford

Новый Ford Bronco Off-Roadeo Arches Edition базируется на четырехдверной версии модели в исполнении Badlands. Его клиренс увеличили на 51 мм (до 346 мм) и установили 37-дюймовые внедорожные шины BFGoodrich All-Terrain T/A KDR2.

Ford Bronco Arches Edition, Ford Bronco, новый Ford Bronco, тюнинг Ford Bronco, тюнинг Ford Bronco Fullscreen
Arches Edition создали на базе удлиненной версии Ford Bronco
Фото: Ford

Кроме того, появились дополнительные фары и лебедка, а мягкую складную крышу дополнили электроприводом. Кузов покрыли матовой защитной пленкой с оранжевой графикой.

Ford Bronco Off-Roadeo Cliffhanger, Ford Bronco, новый Ford Bronco, тюнинг Ford Bronco, тюнинг Ford Bronco Fullscreen
Ford Bronco Off-Roadeo Cliffhanger
Фото: Ford

Ford Bronco Off-Roadeo Cliffhanger создан на базе короткого трехдверного внедорожника и во многом идентичен версии Arches Edition. Впрочем, он еще более экстремальный.

Важно
Легенда 80-х: первый в мире роскошный внедорожник вернули в производство (фото)
Легенда 80-х: первый в мире роскошный внедорожник вернули в производство (фото)

В частности, авто получило огромные 40-дюймовые шины (для них понадобились расширители арок), карбоновые ручки и поворотные дуги вместо дверей. В салоне установили спортивные кресла. Кроме того, усилили подвеску Ford Bronco и установили внедорожные амортизаторы Fox.

Ford Bronco Cliffhanger, Ford Bronco, новый Ford Bronco, тюнинг Ford Bronco, тюнинг Ford Bronco Fullscreen
Внедорожник получил дуги вместо дверей
Фото: Ford

Характеристики Ford Bronco Off-Roadeo не раскрываются. Напомним, стандартная модель предлагается с 2,3-литровой 300-сильной турбочетверкой и 2,7-литровым V6 твин-турбо на 335 сил.

Ранее классический Ford Bronco первого поколения вернули на рынок в новом формате.

Также Фокус рассказывал о новом экстремальном пикапе Ford.