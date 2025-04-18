Новый Ford Mondeo 2026 впервые заметили на дорогах (фото)

Седан Ford Mondeo может вернуться на глобальный рынок. Прототип модели 2026 года был замечен во время тестов в США.

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Фото Ford Mondeo 2026 опубликовал сайт Carscoops.

На испытаниях новый Ford Mondeo/Fusion оклеили камуфляжной пленкой, однако видно, что это версия седана, который сейчас продается в Китае.

Седан пройдет плановое обновление Фото: carscoops.com

Как известно, Ford прекратил продажи американского Fusion в 2020 году, а его европейского собрата Mondeo — в 2022. Впрочем, новый Ford Mondeo пятого поколения все же появился, однако пока он доступен только в Китае (именно там производят авто) и ряде других азиатских стран.

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Эта модель вскоре пройдет модернизацию и именно ее заметили в США. Таким образом, она может появиться на североамериканском рынке как новый Ford Fusion, хотя сейчас пошлины Трампа ставят под сомнение ее рентабельность.

Текущий Ford Mondeo для китайского рынка Фото: Ford

Судя по камуфляжу, седану изменят решетку радиатора, оптику и бамперы. В салоне обновят большой дисплей, который растянут на всю ширину передней панели.

Ожидается, что новый Ford Mondeo 2026 сохранит бензиновые турбомоторы EcoBoost объемом 1,5 л (190 л.с.) и 2,0 л (254 л.с.), а также гибридные установки мощностью 208 и 255 сил.

Кстати, недавно презентовали экстремальные внедорожники Ford для тяжелого бездорожья.

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