Большие изменения: новый Jeep Compass засветился во время испытаний (фото)

Новый Jeep Compass третьего поколения проходит финальные тесты перед презентацией. Электрическую версию модели заметили в Италии.

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Об этом сообщает издание Auto Express.

Конечно, новый Jeep Compass 2025 оклеен камуфляжной пленкой, однако отдельные детали его внешности можно разглядеть. К тому же, ранее были опубликованы официальные тизеры модели.

Кроссовер подрастет в размерах Фото: Auto Express

Изображения дают понять, что дизайн Jeep Compass третьего поколения станет более брутальным и "внедорожным". Кроссовер будет похож на младшего брата Jeep Avenger, который ранее побывал на тесте Фокуса.

Новый Jeep Compass имеет высокий капот и атлетичные расширенные колесные арки. Автомобиль подрастет до примерно 4,5 м в длину и "переедет" на платформу STLA Medium, то есть станет родственником Opel Grandland, Peugeot 3008 и 5008.

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Отсутствие выхлопных труб указывает на то, что на фото попал электромобиль Jeep Compass. Как и собратья, он получит силовые установки мощностью 210-320 сил, а его запас хода будет достигать примерно 700 км.

Тесты проходит электрическая версия модели Фото: Auto Express

В линейке Jeep Compass 2026 появится не только электрокар, но и плагин-гибрид. Бензиновые версии кроссовера дополнят "мягкими" гибридными установками.

Кроссовер Jeep Compass третьего поколения презентуют до конца весны. Примечательно, что сначала его начнут выпускать в Италии для европейского рынка, а вот на родине, в США, модель появится в 2026 году.

Между прочим, недавно рассекретили еще одного собрата Jeep Compass — новый Citroen C5 Aircross.

Также Фокус писал, что на тестах заметили новый Ford Mondeo.