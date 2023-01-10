Сайт Бэнкси с рисунками в помощь Украине атаковали из России 3500 раз

В декабре Бэнкси выставил на продажу 50 своих рисунков, средства от продажи которых собирался передать Украине.

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Сайт Legacy of War Foundation, посредством которого британский художник Бэнкси проводил распродажу 50 своих работ в помощь Украине, подвергся хакерским атакам из РФ. Примерно у 3500 из них были российские IP-адреса. Об этом сообщается на сайте благотворительной организации.

"Сейчас мы отбираем зарегистрированные заявки и в скором времени уведомим успешных покупателей. Сайт получил более миллиона заявок (и 3500 вражеских атак с российских IP-адресов), поэтому в этот раз будем благодарны за ваше терпение", — говорится в публикации.

[ + – ] Рисунок Бэнкси Фото: Instagram

В декабре 2022 года Бэнкси выставил на продажу 50 своих рисунков, средства от продажи которых собирался передать в помощь Украине.

Legacy of War Foundation — международная благотворительная организация, которая поддерживает граждан, пострадавших во время конфликтов. Головной офис организации находится в Великобритании.

Напомним, что подозреваемого в краже картины Бэнкси в Гостомеле будут судить. Жителю Киева грозит до 13 лет лишения свободы. По версии следствия, житель Киева срезал часть стены с граффити на разрушенном доме в Гостомеле. Он понимал, что коллекционеры могут хорошо заплатить за похищенный предмет искусства.

Ранее Фокус сообщал, что активистки из РФ облили кремом картину на выставке "Найти Бэнкси". На экспозиции были представлены только копии известных картин, но девушкам придется возместить ущерб за испорченные репродукции.