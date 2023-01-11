Самый абсурдный телевизор: стоит $3 тыс. работает на батареях и отваливается от стены

Displace TV может рухнуть со стены прямо на пол, если все его аккумуляторы разрядятся.

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Абсурдный и одновременно роскошный – именно так можно оценить беспроводной телевизор Displace TV, представленный на выставке CES 2023, описывает свои впечатления эксперт сайта The Verge. Мы уже коротко знакомили вас с этим устройством, но теперь зарубежные журналисты смогли "пощупать" его вживую и поделились своими впечатлениями.

Итак, Displace TV стоит $3 тыс. и за эту сумму покупатель получает типичную OLED-панель 4K диагональю 55 дюймов. Правда есть одна особенность – панель вообще не нужно подключать к электричеству. Она питается от четырех батарей, подзаряжамых с помощью специальной станции. В комплекте добавлена приставка, обеспечивающая передачу данных на панель по беспроводному стандарту Wi-Fi 6E.

[ + – ] В комплекте с телевизором идет беспроводная приставка стандарта Wi-Fi 6E Фото: Соцсети

Разрешение 4К и всего 55 дюймов могут некоторым показаться недостаточным, но на этот случай компания предлагает купить комплект сразу из четырех панелей и соединить их вместе. Тогда общее количество дюймов перевалит за 110, а разрешение повысится до 8К. Причем действует забавная акция: одна панель стоит $3 тыс., но купив сразу четыре панели вы платите "всего" $9 тыс. То есть, четыре панели по цене трех.

[ + – ] Из четырех панелей Displace TV можно сделать одну огромную Фото: Соцсети

Кому будет интересно наблюдать рамки соединенных панелей при просмотре блокбастера, но, возможно, в корпоративном или рекламном сегменте такая особенность пригодится. Можно также приобрести сразу 16 телевизоров Displace и получить огромный 220-дюймовый экран с разрешением 16К. Правда, владельцу придется заряжать все его многочисленные аккумуляторы.

Кстати, о батареях и зарядке. Производитель Displace TV утверждает, что если смотреть этот телевизор по 6 ч в день, то заряда аккумуляторов хватит на месяц.

[ + – ] Вакуумный механизм позволяет прикрепить телевизор к ровным поверхностям Фото: Соцсети

ТВ-панель имеет вакуумный механизм "присасывания" к ровным и чистым поверхностям (пористые вроде кирпичных стен не подойдут). То есть владельцу не придется портить интерьер дырками в стене для крепления. Но тут всплывает неожиданная особенность: если батареи сядут, то роскошный дорогостоящий телевизор "отсосется" и грохнется прямо на пол!

Да, производитель утверждает, что его устройство будет постоянно сигнализировать на экране информацию о том, что его пора подзарядить. Но что если вы заснете при просмотре четырехчасовой режиссерской версии "Властелина колец" и пропустите уведомление?..

[ + – ] Задняя панель Displace TV и вакуумный механизм Фото: Соцсети

Но давайте поговорим о приятном. Например, о встроенной камере, которая распознает жесты владельца телевизора на аккумуляторах Displace TV и служит по сути навигационным устройством по меню и позволяющим "перебрасывать" контент с одной панели Displace на другую.

[ + – ] Выдвижная камера распознает жесты и служит системой управления телевизором Фото: Соцсети

Телевизор на батареях Displace TV все еще находился на стадии прототипа, но в компании утверждают, что собрали достаточно предзаказов на свою модель и готовы вскоре отгрузить первые 100 телевизоров своим владельцам.

При всей неоднозначных особенностях устройства эксперты сходятся во мнении, что беспроводной телевизор Displace TV действительно что-то новенькое в сегменте беспроводных телевизоров. Да, на выставке CES 2023 их показали не мало, но именно Displace TV запомнился журналистам особенно сильно. Как знать, быть может именно он в будущем задаст общий тон на рынке домашних кинотеатров.

[ + – ] Вот как Displace TV выглядит вживую

Напомним, что ранее Фокус уже знакомил вас с диковинными устройствами выставки CES 2023, среди которых аудиоочки, робот-кормилец и автомобильная VR-гарнитура.