Война, Арестович и Бандера: что чаще всего искали в украинской "Википедии" в 2022-м году
Самой популярной статьей в украинском сегменте онлайн-энциклопедии стал текст "Российское вторжение в Украину 2022". Пользователи также часто открывали страницы о Валерии Залужном, Владимире Зеленском и ВСУ.
Статьи о вторжении России в Украину, советнике Офиса президента Алексее Арестовиче и лидере националистического движения Степане Бандере стали самыми популярными в украинском разделе "Википедии" в прошлом году. Об этом сообщила общественная организация "Викимедиа Украина", занимающаяся развитием и популяризацией "Википедии".
Как уточняется, "Викимедиа Украина" проанализировала статистику посещений украинского сегмента и выделила 50 наиболее популярных статей 2022 года.
Так, наиболее читаемой стала статья "Российское вторжение в Украину 2022". Она набрала 3 млн 800 тыс. просмотров.
В топе рейтинга оказались страницы об Алексее Арестовиче (2,2 млн просмотров) и Степане Бандере (1,2 млн просмотров).
В прошлом году пользователи также часто открывали украиноязычные статьи Википедии, связанные с полномасштабной войной в Украине: о Вооруженных силах Украины (1 млн), главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном (833 тыс.), президенте Украины Владимире Зеленском (702 тыс.), сборном образе пилотов 40-й бригады тактической авиации "Призраке Киева" (742 тыс.), отдельном отряде спецназначения НГУ "Азов" (626 тыс.).
Топ-10 самых популярных статей в украинской "Википедии"
- Российское вторжение в Украину (2022) — 3,8 млн просмотров;
- Арестович Алексей Михайлович — 2,2 млн;
- Украина — 1,8 млн;
- Бандера Степан Андреевич — 1,2 млн;
- Вооруженные силы Украины — 1 млн;
- Киев — 979 тыс.;
- Путин Владимир — 923 тыс.;
- Залужный Валерий Федорович — 833 тыс.;
- Российско-украинская война (с 2014) — 810 тыс.;
- Украинский язык — 779 тыс.
Напомним, в 2020 году самыми популярными статьями в украинской "Википедии" стали страницы об Украине, Тарасе Шевченко, YouTube и Киеве.
В сентябре 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что энциклопедия "Википедия" сменила написание столицы Украины с Kiev на Kyiv.