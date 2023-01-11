Батарея на 22 000 мАч и камера ночного видения: что известно о Doogee V Max (фото)

А еще новый смартфон оснащен фотомодулем на 108 Мегапикселей.

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Китайский производитель смартфонов Doogee собирается побить все рекорды автономности и выпустить суперзащищенный смартфон V Max, делится утечкой о новинке ресурс GSMArena. Журналистам удалось раздобыть информацию обо всех технических характеристиках гаджета.

Итак, Doogee V Max будет оснащен 6,58-дюймовым IPS-экраном с разрешением FullHD+ частотой обновления экрана 120 Гц. Напомним, чем выше частота экрана, тем плавне отображение картинки на нем. Само собой дисплей будет иметь защиту Gorilla Glass, а спереди каплевидный вырез для 32-мегапиксельной селфи-камеры. Известно, что модуль камеры Sony IMX616 с углом обзора 90°.

Взглянув на заднюю панель становится сразу понятно, что китайцы никак не могут забыть о некогда элитном бренде Vertu, принадлежавшем Nokia. Отделка, текстура и прочие украшательства просто кричат об этом.

Там же нашлось место для 108-мегапиксельной камеры (Samsung S5KHM2SP03). Рядом новомодный 16-мегапиксельный модуль сверхширокой камеры. Правда, еще неизвестно насколько качественно они будут снимать – китайские производители очень увлекаются интерполяцией (программным увеличением разрешения фото).

Но, все же, одна из главных "фишек" – это 20-мегапиксельная камера ночного видения (Sony IMX350) обрамленная двумя инфракрасными лампами.

Вторым и, пожалуй, одним из важнейших аспектов новинки в условиях блэкаута станет наличие колоссальной батареи на 22 000 мАч. Производитель обещает, что V Max сможет проработать без подзарядки 6-10 дней в режиме "обычного использования". Чтобы зарядить такой аккумулятор с помощью обычной зарядки понадобится целый день, а то и сутки, поэтому производитель обещает положить в комплект зарядное устройство на 33 Вт.

Пока никто не держал в руках этот смартфон, но уже сразу можно сказать, что этот "кирпичик" будет не из легких. Кстати, благодаря такому аккумулятору он отберет лавры первенства у еще одного "долгоживущего" смартфона — Oukitel WP19. Емкость его батареи 21 000 мАч.

[ + – ] Процессор Dimensity 1080 поддерживает камеру до 200 Мп и стандарт 5G Фото: Соцсети

Остальные технические характеристики тоже впечатляют. Быстрый и современный процессор Dimensity 1080 от MediaTek (кстати, поддерживающий разрешение камеры до 200 Мп и съемку видео в 4К). Оперативной памяти здесь 12 ГБ и ее можно расширить за счет расширяемой до 19 ГБ, а так же 256 ГБ встроенной памяти для файлов пользователя. Поддержка карт памяти и свеженький Android 12 так же в наличии.

[ + – ] Благодаря своей начинке и защите Doogee V Max может стать популярным у наших военных Фото: Соцсети

Никуда не делась фирменная особенность большинства устройств Doogee – защищенность смартфона по стандартам IP68/IP69 и MIL-STD-810H (полная защита от воды, пыли и падения с высоты 1,5 метра).

Любителям музыки понравится поддержка стандарта High-Res Audio (признанный японской аудиоассоциацией), а приверженцам бесконтактной оплаты в магазинах наличие чипа NFC. Приятным, но пока еще не актуальным для нас бонусом станет возможность подключаться к мобильному интернету по стандарту 5G.

Doogee V Max будет предлагаться в цветах Sunshine Gold, Classic Black и Moonshine Silver. Цена устройства пока не известна, но обычно смартфоны от китайских брендов всегда очень заманчивы по своей стоимости.

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