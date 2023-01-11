Инженеры разработали сверхмощный квадрокоптер для военных: на что он способен

Новый дрон может поднять небольшой автомобиль, чтобы доставить его с берега на корабль или обратно.

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Британский поставщик систем для дронов Mondini и шведский производитель квадрокоптеров ACC Innovation совместно разрабатывают тяжелый беспилотник для Королевского флота. Детали проекта раскрыли в пресс-релизе, опубликованном на сайте ACC Innovation.

Специалисты решили создать огромный квадрокоптер, способный поднимать вес до 700 кг и работать под управлением оператора за пределами прямой видимости. Он позволит доставлять грузы между судами Королевского флота Великобритании, а также с кораблей на берег и обратно.

"ACC Innovation гордится тем, что Modini выбрала ее для стратегического партнерства, чтобы расширить возможности удаленно управляемых воздушных систем для Королевского флота Великобритании и Future Capability Group. Профессиональная и опытная организация Modini помогает нам в создании самого мощного тяжеловесного VTOL на рынке", — прокомментировал генеральный директор ACC Innovation Клас Другге.

Как пишет сайт Drone DJI, совместное заявление компаний получилось весьма расплывчатым, однако слова руководства намекают на то, что их разработку выбрали для британского флота в рамках тендера Future Capabilities Group, а также отметили во время продолжающегося соревнования разработчиков Heavy Lift Challenge. Последний является проектом Минобороны, запущенным в 2021 году — частные компании смогли представить БПЛА для перевозки тяжелых грузов. Кампанией руководит подразделение оборонного оборудования и поддержки Министерства обороны, в частности его Группа будущих возможностей, которая занимается получением передовых технологий для британских вооруженных сил.

Успех ACC Innovation и Mondini особенно примечателен, ведь в Heavy Lift Challenge участвовали крупные промышленные компании, такие как Malloy и Windracers. Стоит также отметить, что первые прототипы, представленные на соревнованиях, имели грузоподъемность до 250 кг, то есть в три раза меньше, чем предложили британско-шведские партнеры.

Ранее писали, что австралийские и британские инженеры разрабатывают новый беспилотник Stork STM. Сверхтяжелый параплан может поднимать груз весом до 135 кг и преодолевать расстояние до 400 км.