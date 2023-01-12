Флешки Kanguru могут зашифровать данные на "военном уровне" прямо в облаке

На выбор пользователю представят 10 разных облачных хранилищ.

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Компания Kanguru известная своими зашифрованными флешками и жесткими дисками серии Defender с помощью ПО от компании Clevx оснастила устройства возможностью шифрования данных в сторонних облачных хранилищах, пишет StorageNewsletter.

Портативное ПО с аппаратным шифрованием USBtoCloud от Clevx поддерживает самые популярные облачные сервисы:

OneDrive

OneDrive для бизнеса

Dropbox

Box

Amazon S3

Google Drive

Mega

Яндекс Диск

ShareFile

Baidu

Если у владельца настолько чувствительные данные, что он не рискует хранить их в облаке даже в зашифрованном виде, то может загрузить и зашифровать файлы на собственном NAS.

Интерфейс USBtoCloud прост, понятен и дружелюбен, а файлы надежно защищены с помощью проверенного FIPS механизма шифрования AES256Bit (военный стандарт), включенного в приложение. В случае потери или кражи USB-накопителя Defender зашифрованные данные можно восстановить с помощью параметров безопасного восстановления, доступных в приложении USBtoCloud.

[ + – ] Kanguru Defender 3000 - не дешевое удовольствие. Флешка на 8 Гб стоит $70 Фото: Соцсети

Приятным бонус можно считать наличие на флеш-накопителе встроенного антивируса от популярной компании BitDefender. Ее антивирусные продукты всегда занимают верхние позиции в тестах на безопасность, а простым пользователям давно приглянулся ее бесплатный вариант BitDefender Free.

ИТ-администраторам так же может приглянуться эта новая разработка, т.к. она позволяет гибко настроить параметры корпоративного облака или NAS по умолчанию, которые они хотели бы использовать для своих пользователей.

[ + – ] Kanguru (KRMC) позволяет управлять флешками и дисками в корпоративной сети Фото: Соцсети

Для организаций, использующих консоль удаленного управления Kanguru (KRMC), интегрированную с их USB-накопителями Defender, администраторы могут активировать параметр резервного копирования только для определенных пользователей, отображать и скрывать настройки и управлять разрешениями для функции USBtoCloud, а также всеми функциями безопасности дисков.

Ранее Фокус сообщал, что ИИ научился писать вирусы и хакеры получили в свои руки новый инструмент для атак.