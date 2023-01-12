Флешки Kanguru могут зашифровать данные на "военном уровне" прямо в облаке
На выбор пользователю представят 10 разных облачных хранилищ.
Компания Kanguru известная своими зашифрованными флешками и жесткими дисками серии Defender с помощью ПО от компании Clevx оснастила устройства возможностью шифрования данных в сторонних облачных хранилищах, пишет StorageNewsletter.
Портативное ПО с аппаратным шифрованием USBtoCloud от Clevx поддерживает самые популярные облачные сервисы:
- OneDrive
- OneDrive для бизнеса
- Dropbox
- Box
- Amazon S3
- Google Drive
- Mega
- Яндекс Диск
- ShareFile
- Baidu
Если у владельца настолько чувствительные данные, что он не рискует хранить их в облаке даже в зашифрованном виде, то может загрузить и зашифровать файлы на собственном NAS.
Интерфейс USBtoCloud прост, понятен и дружелюбен, а файлы надежно защищены с помощью проверенного FIPS механизма шифрования AES256Bit (военный стандарт), включенного в приложение. В случае потери или кражи USB-накопителя Defender зашифрованные данные можно восстановить с помощью параметров безопасного восстановления, доступных в приложении USBtoCloud.
Приятным бонус можно считать наличие на флеш-накопителе встроенного антивируса от популярной компании BitDefender. Ее антивирусные продукты всегда занимают верхние позиции в тестах на безопасность, а простым пользователям давно приглянулся ее бесплатный вариант BitDefender Free.
ИТ-администраторам так же может приглянуться эта новая разработка, т.к. она позволяет гибко настроить параметры корпоративного облака или NAS по умолчанию, которые они хотели бы использовать для своих пользователей.
Для организаций, использующих консоль удаленного управления Kanguru (KRMC), интегрированную с их USB-накопителями Defender, администраторы могут активировать параметр резервного копирования только для определенных пользователей, отображать и скрывать настройки и управлять разрешениями для функции USBtoCloud, а также всеми функциями безопасности дисков.
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