Флешки Kanguru можуть зашифрувати дані на "військовому рівні" прямо у хмарі
На вибір користувачеві представлять 10 різних хмарних сховищ.
Компанія Kanguru відома своїми зашифрованими флешками та жорсткими дисками серії Defender за допомогою програмного забезпечення від компанії Clevx оснастила пристрої можливістю шифрування даних у сторонніх хмарних сховищах, пише StorageNewsletter.
Портативне програмне забезпечення з апаратним шифруванням USBtoCloud від Clevx підтримує найпопулярніші хмарні сервіси:
- OneDrive
- OneDrive для бізнесу
- Dropbox
- Box
- Amazon S3
- Google Drive
- Mega
- Яндекс Диск
- ShareFile
- Baidu
Якщо у власника настільки чутливі дані, що він не ризикує зберігати їх у хмарі навіть у зашифрованому вигляді, то може завантажити та зашифрувати файли на власному NAS.
Інтерфейс USBtoCloud простий, зрозумілий і доброзичливий, а файли надійно захищені за допомогою перевіреного FIPS механізму шифрування AES256Bit (військовий стандарт), включеного до програми. У разі втрати або крадіжки USB-накопичувача Defender зашифровані дані можна відновити за допомогою параметрів безпечного відновлення, доступних у програмі USBtoCloud.
Приємним бонусом можна вважати наявність на флеш-накопичувачі вбудованого антивірусу від популярної компанії BitDefender. Її антивірусні продукти завжди займають верхні позиції в тестах на безпеку, а простим користувачам давно сподобався її безплатний варіант BitDefender Free.
ІТ-адміністраторам так само може сподобатися ця нова технологія, оскільки вона дозволяє гнучко налаштувати параметри корпоративної хмари або NAS за замовчуванням, які вони хотіли б використовувати для своїх користувачів.
Для організацій, які використовують консоль віддаленого керування Kanguru (KRMC), інтегровану з їх USB-накопичувачами Defender, адміністратори можуть активувати параметр резервного копіювання лише для певних користувачів, відображати та приховувати налаштування та керувати дозволами для функції USBtoCloud, а також усіма функціями безпеки дисків.
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