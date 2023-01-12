Флешки Kanguru можуть зашифрувати дані на "військовому рівні" прямо у хмарі

На вибір користувачеві представлять 10 різних хмарних сховищ.

Related video

Компанія Kanguru відома своїми зашифрованими флешками та жорсткими дисками серії Defender за допомогою програмного забезпечення від компанії Clevx оснастила пристрої можливістю шифрування даних у сторонніх хмарних сховищах, пише StorageNewsletter.

Портативне програмне забезпечення з апаратним шифруванням USBtoCloud від Clevx підтримує найпопулярніші хмарні сервіси:

OneDrive

OneDrive для бізнесу

Dropbox

Box

Amazon S3

Google Drive

Mega

Яндекс Диск

ShareFile

Baidu

Якщо у власника настільки чутливі дані, що він не ризикує зберігати їх у хмарі навіть у зашифрованому вигляді, то може завантажити та зашифрувати файли на власному NAS.

Інтерфейс USBtoCloud простий, зрозумілий і доброзичливий, а файли надійно захищені за допомогою перевіреного FIPS механізму шифрування AES256Bit (військовий стандарт), включеного до програми. У разі втрати або крадіжки USB-накопичувача Defender зашифровані дані можна відновити за допомогою параметрів безпечного відновлення, доступних у програмі USBtoCloud.

[ + – ] Kanguru Defender 3000 – не дешеве задоволення. Флешка на 8 Гб коштує $70 Фото: Соцмережi

Приємним бонусом можна вважати наявність на флеш-накопичувачі вбудованого антивірусу від популярної компанії BitDefender. Її антивірусні продукти завжди займають верхні позиції в тестах на безпеку, а простим користувачам давно сподобався її безплатний варіант BitDefender Free.

ІТ-адміністраторам так само може сподобатися ця нова технологія, оскільки вона дозволяє гнучко налаштувати параметри корпоративної хмари або NAS за замовчуванням, які вони хотіли б використовувати для своїх користувачів.

[ + – ] Kanguru (KRMC) дозволяє керувати флешками та дисками в корпоративній мережі Фото: Соцмережi

Для організацій, які використовують консоль віддаленого керування Kanguru (KRMC), інтегровану з їх USB-накопичувачами Defender, адміністратори можуть активувати параметр резервного копіювання лише для певних користувачів, відображати та приховувати налаштування та керувати дозволами для функції USBtoCloud, а також усіма функціями безпеки дисків.

Раніше Фокус повідомляв, що ШІ навчився писати віруси та хакери отримали у свої руки новий інструмент для атак.