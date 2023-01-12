OLED- и ЖК-телевизоры покупают все реже по вине России: почему падают продажи

Продажи сократились у всех ведущих брендов, их могут потеснить китайские конкуренты.

Related video

Согласно подсчетам аналитической компании TrendForce, поставки ТВ-панелей во всем мире в этом году сократятся на 2,8%, отмечается в официальном пресс-релизе. Эта тенденция связана с продолжающейся агрессией России против Украины и высокой мировой инфляцией, которая вызвана войной.

Однако аналитики отмечают, что отгрузки ЖК- и OLED-панелей будут резко различаться. Все больше производителей переключают свое внимание с ЖК- на OLED-телевизоры. Например, Samsung Electronics активно внедряет панели QD OLED и собирается в этом году отгрузить таких панелей на отгрузки 26,5% больше чем в 2022 году. К тому же аналитики утверждают, что производители будут стараться все активнее продвигать панели больших размеров благодаря стабилизации цен на логистику и общего уменьшения цен на большие панели.

[ + – ] За последние 3 года рынок ЖК-панелей ожидает очередное падение Фото: Соцсети

Что касается корейских и японских производителей панелей, то у LG доля на рынке панелей для ЖК-телевизоров сократится до 4,6% в 2023 году, поскольку ее завод P7 в Южной Корее произвел последнюю партию панелей для ЖК-телевизоров в декабре прошлого года. Sharp столкнулась со слабым спросом на продукцию своих заводов в Японии, но на заводе Gen10.5 в китайском Гуанчжоу, производится все больше новых продуктов. Так что доля Sharp в этом сегменте может вырасти на 5,7%.

Поскольку в попытках оптимизации производства глобальные лидеры сокращают поставки именно ЖК-панелей. У китайских конкурентов есть все шансы подвинуть их именно в этом сегменте. Аналитики прогнозируют, что благодаря своей доступной цене ЖК-панели останутся популярными, а их совокупная доля на рынке будет более 70%. Так что такие китайские корпорации, как BOE, CSOT и HKC не только сохранят свои позиции, но и "откусят" часть рынка у лидеров.

TrendForce не исключает, что в попытках оптимизировать свои продуктовые линейки все производители ЖК- и OLED- панелей будут вынуждены так или иначе корректировать коэффициент использования производственных мощностей, чтобы они не простаивали зря.

Напомним, недавно Фокус писал о самом абсурдном телевизоре на батарейках и присоске за $3 тыс., который может разрядиться и упасть со стены прямо на пол.