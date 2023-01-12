OLED- і ЖК-телевізори купують все рідше з вини Росії: чому падають продажі

Продаж скоротився в усіх провідних брендів, їх можуть потіснити китайські конкуренти.

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Згідно з підрахунками аналітичної компанії TrendForce, постачання ТВ-панелей у всьому світі цього року скоротяться на 2,8%, наголошується в офіційному пресрелізі. Ця тенденція пов'язана з агресією Росії, що триває, проти України та високою світовою інфляцією, яка викликана війною.

Проте аналітики відзначають, що відвантаження РК-і OLED-панелей різко відрізнятимуться. Все більше виробників переключають свою увагу з РК- на OLED-телевізори. Наприклад, Samsung Electronics активно впроваджує панелі QD OLED і збирається цього року відвантажити таких панелей 26,5% більше, ніж у 2022 році. До того ж аналітики стверджують, що виробники намагатимуться все активніше просувати панелі великих розмірів завдяки стабілізації цін на логістику та загальному зменшенню цін на великі панелі.

[ + – ] За останні 3 роки на ринок РК-панелей очікує на чергове падіння Фото: Соцмережi

Що стосується корейських і японських виробників панелей, то в LG частка на ринку панелей для РК-телевізорів скоротиться до 4,6% у 2023 році, оскільки її завод P7 у Південній Кореї виробив останню партію панелей для РК-телевізорів у грудні минулого року. Sharp зіткнулася зі слабким попитом на продукцію своїх заводів у Японії, але на заводі Gen10.5 у китайському Гуанчжоу виробляється все більше нових продуктів. Тож частка Sharp у цьому сегменті може зрости на 5,7%.

Оскільки в спробах оптимізації виробництва глобальні лідери скорочують постачання саме РК-панелей, китайські конкуренти мають всі шанси посунути їх саме в цьому сегменті. Аналітики прогнозують, що завдяки своїй доступній ціні РК-панелі залишаться популярними, а їхня сукупна частка на ринку буде понад 70%. Тож такі китайські корпорації як BOE, CSOT і HKC не тільки збережуть свої позиції, а й "відкусять" частину ринку в лідерів.

TrendForce не виключає, що в спробах оптимізувати свої продуктові лінійки всі виробники РК- і OLED-панелей будуть змушені так чи інакше коригувати коефіцієнт використання виробничих потужностей, щоб вони не простоювали даремно.

Нагадаємо, нещодавно Фокус писав про найабсурдніший телевізор на батарейках і присоску за $3 тис., яка може розрядитися та впасти зі стіни прямо на підлогу.