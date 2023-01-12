Военные не получат "боевые" AR-очки за $400 миллионов: в чем причина

Полевые испытания Microsoft Combat Goggles выявили значительные недостатки их использования.

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Конгресс отклонил запрос армии США на покупку почти 7 тыс. боевых очков Microsoft Combat Goggles в этом финансовом году, сообщает Bloomberg. Гигант из Редмонда останется без $400 млн., которые мог бы получить из огромного военного бюджета страны на $1,75 трл в 2023 году.

Все дело в том, что полевые испытания Microsoft Combat Goggles выявили значительные недостатки их использования, которые могут поставить под сомнения успешность военных миссий. Во время испытаний американские солдаты страдали от головных болей, усталости глаз и тошноты, говорится в отчете об учениях, составленном испытательным бюро Пентагона.

[ + – ] Полевые испытания Microsoft Combat Goggles выявили значительные недостатки их использования Фото: Соцсети

Более 80% из тех, кто испытывал дискомфорт, уже страдали от перечисленных симптомов всего после трех часов постоянного ношения очков. А если солдат не может себя хорошо чувствовать, то о какой успешности военных действий может идти речь? Кроме того, были выявлены и многочисленные технические сбои при использовании боевых очков.

Боевой вариант Microsoft Combat Goggles основывается на гражданском проекте Microsoft HoloLens и позволяет проецировать важную информацию на забрало перед лицом солдата. Очки оборудованы функцией ночного видения и помогают координировать визуальную связь между подразделениями.

[ + – ] Пентагон уже выделил $40 млн. на исправление недостатков модели

Впрочем, Пентагон не спешит полностью отказаться от услуг Microsoft и уже выделил $40 млн. на исправление недостатков модели. Кроме того, Microsoft уже может рассчитывать на $125 млн. от армии США, которые предназначены для закупки свежей партии Combat Goggles версии 1.2. Эта версия должна будет включать улучшения ПО для повышения надежности и снижения энергопотребления.

[ + – ] Подробнее о боевых очках Microsoft Combat Goggles

Казалось бы, Microsoft должна ликовать: очки только проходят обкатку, а Пентагон уже засыпает их миллионами в надежде, что они доработают свой проект. Но это копейки по сравнению с тем, какой заказ может потерять Microsoft, если не сможет устранить все проблемы Combat Goggles. Дело в том, что армия планировала потратить до $21,9 млрд в течение десяти лет на боевые очки Microsoft, запасные части и услуги поддержки.

И вот если этот контракт сорвется, то Microsoft недополучит не только фантастическую прибыль, но потерпит репутационное поражение, которым могут воспользоваться конкуренты.

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