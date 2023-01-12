Військові не отримають "бойові" AR-окуляри за $400 мільйонів: у чому причина

Польові випробування Microsoft Combat Goggles зафіксували значні недоліки їх використання.

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Конгрес відхилив запит армії США на покупку майже 7 тис. бойових окулярів Microsoft Combat Goggles у цьому фінансовому році, повідомляє Bloomberg. Гігант із Редмонда залишиться без $400 млн, які міг би отримати з величезного військового бюджету країни на $1,75 трл у 2023 році.

Справа в тому, що польові випробування Microsoft Combat Goggles зафіксували значні недоліки їх використання, які можуть поставити під сумнів успішність військових місій. Під час випробувань американські солдати страждали від головного болю, втоми очей і нудоти, йдеться у звіті про навчання, складеному випробувальним бюро Пентагону.

[ + – ] Польові випробування Microsoft Combat Goggles зафіксували значні недоліки їх використання Фото: Соцмережi

Понад 80% тих, хто відчував дискомфорт, уже страждали від перерахованих симптомів усього після трьох годин постійного носіння окулярів. А якщо солдат не може добре почуватися, то про яку успішність воєнних дій може йтися? Крім того, було виявлено й численні технічні збої під час використання бойових окулярів.

Бойовий варіант Microsoft Combat Goggles ґрунтується на цивільному проєкті Microsoft HoloLens і дозволяє проєктувати важливу інформацію на забрало перед обличчям солдата. Окуляри обладнані функцією нічного бачення і допомагають координувати візуальний зв'язок між підрозділами.

[ + – ] Пентагон уже виділив $40 млн на виправлення недоліків моделі

Утім, Пентагон не поспішає повністю відмовитися від послуг Microsoft і вже виділив $40 млн на виправлення недоліків моделі. Крім того, Microsoft уже може розраховувати на $125 млн від армії США, призначених для закупівлі свіжої партії Combat Goggles версії 1.2. Ця версія повинна буде враховувати покращення ПЗ для підвищення надійності та зниження енергоспоживання.

[ + – ] Докладніше про бойові окуляри Microsoft Combat Goggles

Здавалося б, Microsoft повинна тріумфувати: окуляри тільки проходять обкатку, а Пентагон уже закидає їх мільйонами, сподіваючись, що вони доопрацюють свій проєкт. Але це копійки, порівняно з тим, яке замовлення може втратити Microsoft, якщо не зможе усунути всі проблеми Combat Goggles. Справа в тому, що армія планувала витратити до $21,9 млрд протягом десяти років на бойові очки Microsoft, запасні частини та послуги підтримки.

Й ось якщо цей контракт зірветься, то Microsoft недоотримає не тільки фантастичний прибуток, але й зазнає репутаційної поразки, якою можуть скористатися конкуренти.

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