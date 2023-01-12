Військові не отримають "бойові" AR-окуляри за $400 мільйонів: у чому причина
Польові випробування Microsoft Combat Goggles зафіксували значні недоліки їх використання.
Конгрес відхилив запит армії США на покупку майже 7 тис. бойових окулярів Microsoft Combat Goggles у цьому фінансовому році, повідомляє Bloomberg. Гігант із Редмонда залишиться без $400 млн, які міг би отримати з величезного військового бюджету країни на $1,75 трл у 2023 році.
Справа в тому, що польові випробування Microsoft Combat Goggles зафіксували значні недоліки їх використання, які можуть поставити під сумнів успішність військових місій. Під час випробувань американські солдати страждали від головного болю, втоми очей і нудоти, йдеться у звіті про навчання, складеному випробувальним бюро Пентагону.
Понад 80% тих, хто відчував дискомфорт, уже страждали від перерахованих симптомів усього після трьох годин постійного носіння окулярів. А якщо солдат не може добре почуватися, то про яку успішність воєнних дій може йтися? Крім того, було виявлено й численні технічні збої під час використання бойових окулярів.
Бойовий варіант Microsoft Combat Goggles ґрунтується на цивільному проєкті Microsoft HoloLens і дозволяє проєктувати важливу інформацію на забрало перед обличчям солдата. Окуляри обладнані функцією нічного бачення і допомагають координувати візуальний зв'язок між підрозділами.
Утім, Пентагон не поспішає повністю відмовитися від послуг Microsoft і вже виділив $40 млн на виправлення недоліків моделі. Крім того, Microsoft уже може розраховувати на $125 млн від армії США, призначених для закупівлі свіжої партії Combat Goggles версії 1.2. Ця версія повинна буде враховувати покращення ПЗ для підвищення надійності та зниження енергоспоживання.
Здавалося б, Microsoft повинна тріумфувати: окуляри тільки проходять обкатку, а Пентагон уже закидає їх мільйонами, сподіваючись, що вони доопрацюють свій проєкт. Але це копійки, порівняно з тим, яке замовлення може втратити Microsoft, якщо не зможе усунути всі проблеми Combat Goggles. Справа в тому, що армія планувала витратити до $21,9 млрд протягом десяти років на бойові очки Microsoft, запасні частини та послуги підтримки.
Й ось якщо цей контракт зірветься, то Microsoft недоотримає не тільки фантастичний прибуток, але й зазнає репутаційної поразки, якою можуть скористатися конкуренти.
Раніше Фокус розповідав, що незабаром роєм дронів управлятиме ШІ: військові вже тестують нову технологію.