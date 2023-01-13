Два поврежденных файла остановили авиаперелеты в США

Эксперты опасаются будущих атак российских хакеров на критическую инфраструктуру США.

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Продолжается расследование инцидента, произошедшего в США, который на полтора часа остановил авиасообщение в Национальном аэропорту имени Рейгана, пишет Bloomberg. По предварительным данным, двое людей со стороны подрядчиков пренебрежительно отнеслись к строгим процедурам работы с системой Notam, отвечающей за важные уведомления для пилотов. Два файла были повреждены, и аэропорту пришлось остановить рейсы для перезагрузки всей системы и восстановления данных.

Система Notam успешно функционирует вот уже более тридцати лет и без нее нормальное авиасообщение практически невозможно. Система дает рекомендации пилотам о критических для безопасности условиях в аэропортах и ​​других местах, включая все, от предупреждений об активности птиц до строительства взлетно-посадочной полосы.

Федеральное управление гражданской авиации сейчас пытается определить, внесли ли эти два человека изменения случайно или преднамеренно, и были ли какие-либо у них злонамеренные планы на будущее. Некоторые эксперты уже сейчас задаются вопросом: насколько надежна эта система с учетом того, что всего парочка файлов, доступ к которой имеют сторонние подрядчики, смогла нарушить работу всей системы? Что будет, если к этой системе получат доступ российские хакеры, которые активизировали свои атаки на критическую инфраструктуру США?

Интересный нюанс: когда система Notam вышла из строя, технические специалисты переключились на резервную копию. Но поскольку резервная копия пыталась получить доступ к тем же поврежденным данным, она также не сработала. Для восстановления системы потребовалась полная перезагрузка, в результате чего FAA приостановило все вылеты рейсов примерно на 90 минут. Теперь специалисты усиленно работают над новыми средствами защиты, чтобы предотвратить подобные сбои в будущем.

Ранее Фокус писал, что по прогнозам российских экспертов украинские хакеры будут атаковать критическую инфраструктуру РФ на 300% чаще, чем в прошлом году.