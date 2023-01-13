Два пошкоджені файли зупинили авіаперельоти у США

Експерти побоюються майбутніх атак російських хакерів на критичну інфраструктуру США.

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Продовжується розслідування інциденту, що стався в США, який на півтори години зупинив авіасполучення в Національному аеропорту імені Рейгана, пише Bloomberg. За попередніми даними, двоє людей з боку підрядників зневажливо поставилися до суворих процедур роботи із системою Notam, яка відповідає за важливі повідомлення для пілотів. Два файли були пошкоджені, й аеропорту довелося зупинити рейси для перезавантаження всієї системи та відновлення даних.

Система Notam успішно функціонує ось уже понад тридцять років і без неї нормальне авіасполучення практично неможливе. Система дає рекомендації пілотам про критичні для безпеки умови в аеропортах та інших місцях, враховуючи все, від попереджень про активність птахів до будівництва злітно-посадкової смуги.

Федеральне управління цивільної авіації зараз намагається визначити, чи внесли ці дві людини зміни випадково або ж навмисно, і чи були якісь у них зловмисні плани на майбутнє. Деякі експерти вже зараз ставлять собі питання: наскільки надійна ця система з урахуванням того, що всього кілька файлів, доступ до яких мають сторонні підрядники, змогли порушити роботу всієї системи? Що буде, якщо до цієї системи матимуть доступ російські хакери, які активізували свої атаки на критичну інфраструктуру США?

Цікавий нюанс: коли система Notam вийшла з ладу, технічні фахівці перейшли на резервну копію. Але оскільки резервна копія намагалася отримати доступ до тих самих пошкоджених даних, вона також не спрацювала. Для відновлення системи знадобилося повне перезавантаження, внаслідок чого FAA призупинило всі вильоти рейсів приблизно на 90 хвилин. Тепер фахівці посилено працюють над новими засобами захисту, щоб запобігти подібним збоям у майбутньому.

Раніше Фокус писав, що за прогнозами російських експертів українські хакери атакуватимуть критичну інфраструктуру РФ на 300% частіше, ніж торік.