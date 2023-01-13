Война дронов в Украине угрожает людям будущего: эксперты рассказали, чем опасны БПЛА

Уже сейчас любая страна может массово применять боевые БПЛА по примеру россиян и украинцев, получая преимущество над противниками.

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Беспрецедентное использование беспилотников во время войны в Украине несет значительные угрозы, которые могут стать реальными в ближайшем будущем. Новостное агентство Agence France-Presse (AFP) рассказало о новых рисках, передает RFI.

Дроны уже достаточно давно применяются военными разных стран, в том числе в Ираке и Нагорном Карабахе, но именно в Украине технологии получили небывалое распространение. Как украинские, так и российские войска массово используют БПЛА для ведения разведки, корректировки огня и непосредственного нанесения ударов. В арсенале воющих стран есть и маленькие коммерческие квадрокоптеры, и довольно крупные аппараты самолетного типа.

"Размер и масштабы использования беспилотников в Украине превосходят все предыдущие конфликты", — сказал Сэмюэл Бендетт, исследователь беспилотных военных систем и аналитик американской исследовательской организации "Центр военно-морского анализа" (CNA).

Он добавил, что в Украине особенно популярными стали коммерческие модели беспилотников. Война в Украине показала, насколько такие небольшие тактические аппараты необходимы каждому подразделению на уровне рот и взводов. Поскольку гражданские БПЛА часто сбивают, они стали расходным материалом и нужны военным в огромных количествах.

Беспилотники стали ключевым оружием с первых дней российского вторжения, когда ВСУ использовали турецкие Bayraktar для нанесения ударов по оккупантам, наступающим на Киев. Обе стороны обзавелись барражирующими боеприпасами — БПЛА, начиненные взрывчаткой, которая взрывается при столкновении с целью. Как отметила Лорен Кан, научный сотрудник Совета по международным отношениям, во время войны в Украине многие из подобных технологий "созревают", становясь все более дешевыми и доступными.

Доступность становится не только преимуществом, но и угрозой. Поскольку военным проще сделать или получить дроны, они чаще экспериментируют и не так экономят их. Это становится проблемой для обороняющейся стороны, ведь дроны стоят дешевле, чем средства для их уничтожения, а придумывают все новые креативные способы обходить оборону.

"Я думаю, что лучшие и более эффективные способы противодействия беспилотникам станут следующей фазой и следующим направлением развития технологий. Необходимо найти более экономически целесообразное решение, соответствующее дешевизне наступательной техники", — предположила Лорен Кан.

Украина стала испытательным полигоном для средств борьбы беспилотниками. США передали украинцам разное вооружение, начиная от пулеметов и заканчивая комплексами ПВО. Как отмети Сэмюэль Бендетт, большую роль в этом деле играют системы радиоэлектронной борьбы — обе стороны заявляют, что на некоторых участках фронта коммерческие дроны не могут работать, поскольку моментально теряют связь и выходят из строя.

"Военные должны адаптироваться. Они должны приспособиться к тому факту, что любая воюющая сторона сейчас и в будущих войнах может быть оснащена типами беспилотников, которые мы наблюдаем в Украине", — подытожил американский аналитик.

Ранее писали, почему обычные квадрокоптеры могут заменить боевые дроны в ближайшем будущем. Катарские военные уже предлагают ВВС США отказаться от дорогостоящих MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk в пользу роев дешевых коммерческих БПЛА.