Війна дронів в Україні загрожує людям майбутнього: експерти розповіли чим небезпечні БПЛА

Уже зараз будь-яка країна може масово застосовувати бойові БПЛА за прикладом росіян та українців, одержуючи перевагу над супротивниками.

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Безпрецедентне використання безпілотників під час війни в Україні несе значні загрози, які можуть стати реальними в найближчому майбутньому. Агентство новин Agence France-Presse (AFP) розповіло про нові ризики, передає RFI.

Дрони вже досить давно застосовуються військовими різних країн, зокрема в Іраку та Нагірному Карабаху, але саме в Україні технології набули небувалого поширення. Як українські, так і російські війська масово використовують БПЛА для ведення розвідки, коригування вогню і безпосереднього завдання ударів. В арсеналі країн, що воюють, є і маленькі комерційні квадрокоптери, і досить великі апарати літакового типу.

"Розмір і масштаби використання безпілотників в Україні перевершують усі попередні конфлікти", — сказав Семюел Бендетт, дослідник безпілотних військових систем та аналітик американської дослідницької організації "Центр військово-морського аналізу" (CNA).

Він додав, що в Україні особливо популярними стали комерційні моделі безпілотників. Війна в Україні показала, наскільки такі невеликі тактичні апарати потрібні кожному підрозділу на рівні рот і взводів. Оскільки цивільні БПЛА часто збивають, вони стали витратним матеріалом і потрібні військовим у величезних кількостях.

Безпілотники стали ключовою зброєю з перших днів російського вторгнення, коли ЗСУ використовували турецькі Bayraktar для завдання ударів по окупантах, які наступають на Київ. Обидві сторони обзавелися баражуючими боєприпасами, — БПЛА, начинені вибухівкою, яка вибухає під час зіткнення з ціллю. Як зазначила Лорен Кан, наукова співробітниця Ради з міжнародних відносин, під час війни в Україні більшість подібних технологій "дозрівають", стаючи дешевшими і доступнішими.

Доступність стає не лише перевагою, а й загрозою. Оскільки військовим простіше зробити або отримати дрони, вони частіше експериментують і не так заощаджують їх. Це стає проблемою для сторони, що обороняється, адже дрони коштують дешевше, ніж засоби для їх знищення, а вигадують все нові креативні способи обходити оборону.

"Я думаю, що найкращі й ефективніші способи протидії безпілотникам стануть наступною фазою і наступним напрямом розвитку технологій. Необхідно знайти більш економічно доцільне рішення, що відповідає дешевизні наступальної техніки", — припустила Лорен Кан.

Україна стала випробувальним полігоном для засобів боротьби безпілотниками. США передали українцям різне озброєння, починаючи від кулеметів до комплексів ППО. Як зазначив Семюель Бендетт, велику роль у цій справі відіграють системи радіоелектронної боротьби — обидві сторони заявляють, що на деяких ділянках фронту комерційні дрони не можуть працювати, оскільки миттєво втрачають зв'язок і виходять з ладу.

"Військові повинні адаптуватися. Вони повинні пристосуватися до того факту, що будь-яка сторона, що воює, зараз і в майбутніх війнах може бути оснащена типами безпілотників, які ми спостерігаємо в Україні", — підсумував американський аналітик.

Раніше писали, чому звичайні квадрокоптери можуть замінити бойові дрони у найближчому майбутньому. Катарські військові вже пропонують ВПС США відмовитися від дорогих MQ-9 Reaper та RQ-4 Global Hawk на користь роїв дешевих комерційних БПЛА.