Электронная ложка SpoonTEK сделает еду вкуснее всего за $29: как это получается (видео)

Гаджет "обманет" рецепторы человека, и ему будет казаться, что пища стала более соленой или сладкой.

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Американский стартап SpoonTEK один из немногих, который довел свою идею до конца и уже продает готовый продукт онлайн. Речь идет о чудо-ложке, которая, как утверждают создатели, делает пищу гораздо вкуснее, пишет New Atlas.

Особенно ложка SpoonTEK понравится и будет полезна людям, которые придерживаются строгой диеты, которая предполагает минимальное потребление соленых продуктов или сахара. Да и вообще низкокалорийные блюда редко обладают богатством вкуса. Разработчики утверждают, что SpoonTEK способна усилить воспринимаемый вкус продуктов, безвредно воздействуя на вкусовые рецепторы пользователя.

[ + – ] С помощью SpoonTEK можно есть как твердые, так и жидкие продукты Фото: Соцсети

Вот как это работает: владелец чудо-ложки кладет один палец на электрод ручки SpoonTEK, в то время как еда в ложке лежит на втором электроде. Когда пользователь кладет ложку в рот, он замыкает электрическую цепь. В результате легкой электрической стимуляции вкусовых рецепторов языка у человека возникает чувство, что вкус пищи значительно улучшился. По словам разработчиков, в результате происходит легкая электрическая стимуляция вкусовых рецепторов языка, временно улучшающая вкусовые ощущения пользователя.

[ + – ] Чудо-ложка в упаковке Фото: Соцсети

С помощью SpoonTEK можно есть как твердые, так и жидкие продукты (супы, рагу или йогурты). Вот только ни в коем случае нельзя мыть устройство в посудомоечной машине, только нежная ручная мойка. Само собой нельзя класть ложку и в микроволновку.

[ + – ] Ложка работает по ионно-сенсорной технологии Фото: Соцсети

Кроме того, ложку нельзя использовать людям с кардиостимуляторами или страдающих от судорог, а владельцам пирсинга на губах или языке нужно его снять на время приема пищи.

[ + – ] Ложка SpoonTEK уже доступна на веб-сайте компании по цене $29

Разработчики электронной ложки заверяют, что в изделии используются только безопасные материалы, а сама ионно-сенсорная технология используемая в устройства абсолютно надежна и проста в использовании.

[ + – ] Обзор SpoonTEK от покупателя этой ложки

И, самое главное, дожидаться выхода продукта, как это бывает с другими стартапами, долго не придется. Ложка SpoonTEK уже доступна на веб-сайте компании по цене $29 в черном, сером или бежевом цвете.

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